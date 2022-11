Pokervergnügen in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Foto: Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Eine spannende Pokerrunde finden Laien und Profis nicht nur in Las Vegas – auch am Fuße der Zugspitze warten aufregende Showdowns am Pokertisch. Rein geht’s in die Spielbank Garmisch-Partenkirchen.

Das Klackern der Chips, die Blinds für die erste von vier Setzrunden sind in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen gemacht. Gespannte Blicke, wenn der Dealer die zwei verdeckten Karten, die Hole Cards, an jeden Spieler am Tisch verteilt. Erwartungsvoll wird das eigene Blatt inspiziert. Ein analysierender Blick in die Runde. Welche Karten konnten die Gegner erhalten haben? Ist das eigene Blatt gut genug für die Runde? Nach und nach gehen die Spieler mit den Blinds mit, erhöhen (raise) oder steigen aus (fold). Nun legt der Dealer drei Karten, den Flop, offen auf den Tisch. Jetzt kann es schon um alles gehen. Checken oder einen Einsatz bringen? Passen oder clever Bluffen? Vielleicht sogar alles riskieren mit einem „All in"?

Mehr als ein Glücksspiel

Noch zwei Runden, der Dealer legt die Turncard, danach die Rivercard offen auf. Stille und absolute Spannung bis zum Showdown. Nicht nur in Filmen ist Poker ein beliebtes Mittel, um die Intensität einer Szene zu untermalen. Die Möglichkeit, selbst einmal einen solchen Showdown zu erleben oder sogar einen zu gestalten, bietet sich in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen. Wer das Faszinosum Poker einmal erlebt hat, den lässt es keinesfalls wieder los. Denn es steht für viel mehr als nur ein einfaches Glücksspiel.

Verschiedene Pokervarianten

Poker, das große amerikanische Spiel, ist eine internationale Mischung verschiedener Kartenspiele aus den Räumen Asien und Europa. Der Name kommt wahrscheinlich vom französischen Spiel „Poque“, das Ende des 17. Jahrhunderts gespielt wurde. Heute ist die bekannteste Form des Spiels das Texas Hold’em, in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen kann die lokale Variante Bavarian Texas Hold’em gespielt werden. Im Gegensatz zum traditionellen Regelwerk wird dabei nicht gegen die anderen Mitspieler gespielt, sondern ausschließlich gegen die Bank. Zum Einsatz kommt dabei ein 52 Blatt Single Deck. Das Bavarian Texas Hold’em ist eher einfach und bietet gute Gewinnchancen, da es mit einem zusätzlichen freiwilligen Bonusspiel angeboten wird.

Für Abwechslung sorgt auch das in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen spielbare Omaha. Im Gegensatz zum Texas Hold’em erhalten die Gäste hier vier statt zwei verdeckter Karten und eine Hand beim Showdown besteht aus zwei Hand- und drei der fünf Board-Cards. Eines ist allen Spielvarianten jedoch gleich: Egal ob Anfänger oder Profi, wer beim Poker triumphieren will, muss nicht unbedingt die besten Karten haben. Vielmehr führen strategisches Denken, Disziplin und eine gute Menschenkenntnis zum Sieg. Und manchmal braucht es auch nur einen kleinen, aber geschickt platzierten Bluff, um die Partie für sich zu entscheiden.

Pokernacht in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Wer eine einzigartige und besondere Firmenfeier ausrichten möchte, der hat mit der Spielbank Garmisch-Partenkirchen eine außergewöhnliche Location. Die Gelegenheit für ein Privatevent nutzten 2022 die Eishockeyspieler von Red Bull München. Nach einer coronabedingten Pause fand deren private Pokernacht wieder statt und zog Sportler und ausgewählte Fans an den Fuß der Zugspitze. Nach vielen hart umkämpften Runden setzte sich einer der Fans gegen die Mannschaft durch und gewann das Turnier.

Events für jeden Geschmack

Auch außerhalb von Events können in der Spielbank Pokerrunden auf höchstem Niveau erlebt werden. Jeder kann hier die Gelegenheit nutzen, sich mit den Besten zu messen. Regelmäßig finden Pokerturniere und Cash Games statt, bei denen Teilnehmer mit ihren Fähigkeiten um unterschiedliche Gewinne spielen. Jeden Freitag und Samstag gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, bei einem Turnier im Texas Hold’em No Limit anzutreten. Die aktuellen Termine für die Pokerturniere der Spielbank Garmisch-Partenkirchen sowie die Möglichkeit zur Teilnahme finden sich auf der Website der Spielbank.