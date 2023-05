Nuvotex: Erster KCSP in Augsburg

IT-Infrastruktur

Sebastian Augustin und Daniel Nachtrub von Nuvotex. Foto: Nuvotex

Die Wirtschaft in unserer Region wird immer digitaler. Das stellt aber auch die Unternehmens-IT vor neue Herausforderungen. Wie der Kubernetes-Service von Nuvotex dabei helfen kann, noch effizienter zu sein.

Was bedeutet der Begriff Kubernetes eigentlich? Kubernetes ist ein von der Cloud Native Computing Foundation entwickeltes Open-Source-System. Genutzt wird es im Business-Bereich zur Verwaltung von Container-Anwendungen. Container sind eine natürliche Weiterentwicklung virtueller Maschinen zur effizienten Nutzung verfügbarer Hardware-Ressourcen. Das Problem: Container enthalten oft nur einen kleinen Teil einer größeren Anwendung. Folglich sind mehrere Container nötig, um eine große Anwendung vollständig bereitzustellen. Im Betrieb von Container-Anwendungen spielen zumeist Verwaltungsaufgaben wie die Bereitstellung, die Anfragelast bezogene automatische Skalierung, sowie das Monitoring der zum Betrieb notwendigen Anwendungscontainer und ihrer Infrastruktur eine wichtige Rolle. Kubernetes dient dort dann als Werkzeug zur Unterstützung dieser Orchestrierungsaufgaben.

Kubernetes: Warum Nuvotex?

Üblicherweise wird Kubernetes fremdgehostet. Da die Sicherheitsanforderungen hoch sind – und sein müssen – sind Unternehmen, die Kubernetes hosten, explizit darauf zertifiziert. Insgesamt gibt es in Deutschland nur 25 solcher „Kubernetes Certified Service Provider“. Der erste KCSP aus unserer Region ist das IT-Systemhaus Nuvotex aus Augsburg. Neben Kubernetes hat sich das Systemhaus auch auf Cloudsysteme und smarte, professionelle & sichere IT-Lösungen für mittelständische Unternehmen spezialisiert. Aufgrund der Expertise in den Bereichen Systemadministration, DevOps und Softwareentwicklung begleitet Nuvotex den kompletten Prozess der Entwicklung, über die Bereitstellung und den Betrieb von Applikationen.

Mit diesen Services unterstützt Nuvotex seine Kunden

„Neben unseren anderen Services wird in jüngster Zeit Kubernetes immer häufiger angefragt,“ erläutert Daniel Nachtrub, Gründer und Geschäftsführer der Nuvotex GmbH und ergänzt: „Denn die IT-Systeme der Unternehmen müssen flexibel, skalierbar und hochverfügbar sein. Genau hier kommt dann oft Kubernetes zum Einsatz, um eine entsprechende Basis zu schaffen.“ Nuvotex hostet Kubernetes sowohl als managed Service auf den eigenen, sicheren Servern in Deutschland als auch auf Infrastrukturen wie beispielsweise Microsoft Azure oder Open Telekom Cloud. Dabei hat sich das Unternehmen auch darauf spezialisiert, seinen Kunden nicht „nur“ eine digitale Plattform zu bieten, sondern auch die anfallenden Kosten passend zu skalieren und die Komponenten im GitOps Stack zu realisieren. Ganz konkret bedeutet dies, das Nuvotex seinen Kunden ein Komplettpaket von Consulting bis zu Managed Services bietet. Sebastian Augustin, Geschäftsführer des Unternehmens erklärt, weshalb Nuvotex auf eine vollumfängliche Betreuung seiner Kunden setzt: „Uns ist es wichtig, mit unseren Partnern von Anfang an transparent zu arbeiten. Wir haben bereits zahlreiche Kubernetes-Projekte betreut und wissen deshalb, worauf es ankommt. Das Ökosystem von Kubernetes ist ausgefeilscht – aber auch sehr umfassend, weshalb Experten unerlässlich sind. Angefangen von der Beratung, über die Umsetzung bis hin zum Support, wir haben die richtigen Leute dafür. Kommen Sie gerne auf uns zu!“