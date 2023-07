mayr Antriebstechnik: Sicherheit duldet keine Kompromisse

Thema der Woche

Innovation aus Mauerstetten: Mit der ROBA®-servostop® Baureihe hat mayr® Antriebstechnik Federdruckbremsen für Servomotoren entwickelt, die speziell an die hohen Anforderungen der Robotik angepasst sind. Der neue Standardbaukasten schafft ein hohes Maß an Flexibilität für die verschiedenen Einbausituationen.Bildquelle: mayr® Antriebstechnik/Adobe Stock/sdecoret

Die Leitgedanken des renommierten Familienunternehmens sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und Innovation. Sie liegen dem Qualitätsanspruch zugrunde. Kompromisslose Qualität beginnt bei mayr® Antriebstechnik mit einem „überlegenen Produkt“. Bei dessen Herstellung ziehen alle Mitarbeiter an einem Strang. Sie können dabei auf das umfassende Know-how und die vielen Jahrzehnte Erfahrung des Unternehmens zurückgreifen. Als Komponentenhersteller verfolgt mayr® Antriebstechnik den technologischen Fortschritt des Marktes aufmerksam und bietet proaktiv neue Lösungen an. So auch für den Bereich Robotik und Automation: Hier sorgen die Bremsen aus dem Allgäu unter anderem in Roboterarmen für die nötige Sicherheit und halten die Servoachsen zuverlässig und sicher in ihrer Position.

Stabilität für den Standort Mauerstetten

Das Firmengelände von Mayr Antriebstechnik in Mauerstetten. Bild: mayr® Antriebstechnik

Die Stärkung und langfristige Sicherung des Standorts im Allgäu sind zentrale Bestandteile der Stabilitätspolitik des inhabergeführten Familienunternehmens. So hat der Betrieb in den vergangenen Jahren kräftig in den Stammsitz in Mauerstetten investiert und mehrere Neubauten realisiert. Dazu gehören neben dem Kommunikationszentrum „mayr.com“, auch verschiedene Produktions- und Montagehallen, ein Sozialgebäude mit Kantine und Dachterrasse sowie ein neues Hochregallager. Damit untermauert das Familienunternehmen seine Stabilitätspolitik und das Bekenntnis zum Standort in Mauerstetten. „Wir setzen langfristig auf eine stabile und nachhaltige Standortsicherung im Allgäu“, erklärt CEO Ferdinand Mayr. „Dafür setzen wir die erwirtschafteten Gewinne ein – mit dem Ziel, Voraussetzungen und Gestaltungsraum für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. Konkret heißt das moderne Arbeitsplätze, Digitalisierung, Automatisierungen und nachhaltige Produktion als Vorleistung für den Produktionsstandort Deutschland.“

Viele Standorte – eine Qualität

mayr®-Qualität bedeutet „Qualität made in Germany“ weltweit. Nicht nur in Mauerstetten, wo die Mehrheit der weltweit rund 1350 Beschäftigten arbeitet, sondern auch in den Werken und Tochtergesellschaften. International betreibt mayr® Antriebstechnik zwei weitere Werke in Polen und China und plant aktuell eine Niederlassung in Indien. Mit Tochtergesellschaften in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Italien, Singapur, Japan und in der Schweiz sowie rund 40 weiteren Ländervertretungen ist das Unternehmen global präsent. mayr®-Qualität bedeutet also gleiche Qualität unabhängig vom Standort.

Mit mayr® in eine sichere Zukunft

Die Werte Sicherheit und Zuverlässigkeit gelten nicht nur als Werbeslogan für die Produkte, sondern auch im Hinblick auf die Ausbildung. Durchschnittlich hat mayr® Antriebstechnik rund 80 Lehrlinge in der Ausbildung. Das entspricht in etwa 11 Prozent der gesamten Belegschaft. Nach der Ausbildung kann der Betrieb nahezu alle Lehrlinge übernehmen und bietet den jungen Menschen damit langfristig eine sichere Perspektive. Derzeit sind rund 60 Prozent der etwa 750 Beschäftigten in Mauerstetten ehemalige mayr®-Auszubildende.

