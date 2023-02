MAXUS-Modelle sind ab sofort in Augsburg und Günzburg bei Drexl + Ziegler erhältlich

E-Mobility

Unter dem Motto „FREUDE AM MACHEN“ bietet das Drexl + Ziegler die Tranporter von MAXUS an. Foto: Sandro Behrndt

Neue Marke, neues Geschäftsfeld

Neben dem etablierten Service und Verkauf von BMW und MINI Fahrzeugen bekommt Drexl + Ziegler mit der Fahrzeugmarke MAXUS eine zusätzliche Aufgabe und ist Vertragshändler für den Großraum Augsburg und den Standort Günzburg einschließlich Ulm. Drexl + Ziegler bietet seinen zahlreichen Gewerbekunden professionelle Unterstützung bei der Fuhrparkgestaltung an. Als Spezialist für Elektrofahrzeuge setzt MAXUS Maßstäbe in einem der dynamischsten Segmente. Die Umweltstandards werden immer strenger, insbesondere in Großstädten und Metropolregionen, in denen vor allem funktionierende Angebote für den regionalen Verteilerverkehr, für Handwerksbetriebe, kommunale Ent- und Versorgungsunternehmen und die letzte Meile gefragt sind. MAXUS bietet hier mit einem starken Fahrzeugportfolio Lösungen auf der Höhe der Zeit.

Aufstrebender Autohersteller im Bereich der E-Mobility

MAXUS ist in Deutschland eine junge Marke, die in vielen Teilen der Welt jedoch bereits auf Erfolgskurs ist. MAXUS ist Teil von SAIC Motor und gehört zu den Marktführern im Bereich New Energy Vehicles (NEV). Im ersten Halbjahr 2022 wurden bereits 400.000 Elektrofahrzeuge gebaut. Mit rund 5,5 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2021 hat sich SAIC Motor zum siebtgrößten Automobilkonzern der Welt entwickelt. In China baut SAIC Motor als Lizenznehmer der Volkswagen AG jährlich rund 3 Millionen Volkswagen für den chinesischen Markt, die den überaus strengen Qualitätsstandards des Herstellers entsprechen. Mit den Modellen eDELIVER 3 und eDELIVER 9 konzentriert man sich auf ein stark zukunftsorientiertes Segment: elektrische leichte Nutzfahrzeuge. MAXUS bietet mit seiner langjährigen Erfahrung bei batterie-elektrischen Fahrzeugen heute schon Lösungen für den regionalen und urbanen Verteilerverkehr an, die den immer strenger werdenden Umweltauflagen und den besonderen Herausforderungen in Ballungsräumen Rechnung tragen. Mit Reichweiten von über 300 Kilometern ist MAXUS nicht nur preislich sondern auch aus Leistungssicht ein ideales Produkt.

MAXUS ist mehrfach prämierte Marke mit nahmhaften Partnerschaften

In Europa hat MAXUS bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. In Großbritannien wurde die Marke als „Hersteller von leichten Nutzfahrzeugen des Jahres” und „Hersteller von Elektrofahrzeugen des Jahres“ ausgezeichnet. Im Juli 2022 belegte MAXUS bei den AutomotiveINNOVATIONS Awards in der Kategorie „Innovationsstärkste Volumenmarke – Elektromobilität“ einen hervorragenden zweiten Platz. Der MAXUS Mutterkonzern SAIC erreichte hier im länder- und markenübergreifenden Gesamtranking den vierten Platz – hinter Mercedes-Benz, Volkswagen und Tesla. In Deutschland arbeitet MAXUS mit IKEA und der Autovermietung Hertz zusammen. Beide Unternehmen unterhalten eine MAXUS Fahrzeugflotte. In Großbritannien, Irland, Norwegen und Australien nutzen nationale Postbetreiber MAXUS Fahrzeuge, um Briefe und Pakete umweltfreundlich zuzustellen. Auch die City of London und große Kurierunternehmen wie FedEx und Fastway setzen auf MAXUS.

Deshalb sind eDeliver3 und eDeliver 9 die Fahrzeuge der Zukunft

Ab sofort wird das in die Zukunft schauende Autohaus Drexl + Ziegler die wachsende Nachfrage nach kleinen vollelektrischen Nutzfahrzeugen beliefern können, so Geschäftsführer Christian Ziegler. Unter dem Motto „FREUDE AM MACHEN“ bietet das traditionsreiche Familienunternehmen die wendigen Transporter und Laderaumgenies an. Die vollelektrischen Modelle eDeliver3 und eDeliver 9 zählen schon jetzt zu den Top 5 der meistverkauften leichten Nutzfahrzeuge im Jahr 2022 in Deutschland. Insbesondere im regionalen und urbanen Verkehr sind mehr denn je intelligente und effiziente Lösungen gefragt, die Ökonomie mit Ökologie in Einklang bringen. Mit MAXUS wird E-Mobilität im Transport- und Logistikbereich nicht nur Realität, sondern dank attraktiver Preisgestaltung auch finanzierbar. Neben reduzierten Fuhrparkkosten ist der Imagegewinn für Unternehmen nicht zu unterschätzen.

Tausende Euro beim Kauf eines MAXUS Fahrzeugs sparen!

Mit dem staatlichen Umweltbonus in Höhe von 6.750 Euro für einen eDELIVER 3 und 4.500 Euro für einen eDELIVER 9 fällt die Entscheidung für ein batterie-elektrisches leichtes Nutzfahrzeug möglicherweise noch leichter. Beim BAFA kann ein Antrag auf Umweltbonus in Höhe von 4.500 € (eDELIVER 3) beziehungsweise 3.000 Euro (eDELIVER 9) gestellt werden. Zusätzlich wird der Herstelleranteil von 2.250 Euro (eDELIVER 3) oder 1.500 Euro (eDELIVER 9) direkt beim Erwerb vom Kaufpreis abgezogen. Voraussetzung für dessen Gewährung sind die Erstzulassung im Inland und eine Mindesthaltedauer von 12 Monaten. Der staatliche Umweltbonus ist beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) online zu beantragen. Auf die Gewährung dieses Umweltbonus besteht kein Rechtsanspruch. Ab dem 01.09.2023 wird die Förderung auf Privatpersonen beschränkt. Drexl+Ziegler hat vorausschauend geordert und kann mit sofortiger Verfügbarkeit dienen. Ausblickend haben sich bereits der vollelektrischer Pick-Up T90 EV und der ebenfalls vollelektrische siebensitzige Familienvan Mifa9 angekündigt.

verkauf@drexl-ziegler.de

Bergiusstraße9, 86199 Augsburg, 0821-480 68 100

Robert-Koch-Straße 8, 89312 Günzburg, 08221-9017 0