Lösungsorientierter Genuss  aus einer Hand

Das Team der CF-Gruppe freut sich auf Sie. Foto: CF-Gruppe

Neben den eigenen Coffeefriends-Shops bietet die ­CF-Gruppe auch leckeren Genuss auf Knopfdruck. Büro oder Verwaltung, Industrie oder Klinik: ­Coffeefriends Vending macht den Unterschied. Gefüllt mit besten Kaffeebohnen, süßen Leckereien und frische Snacks bringen unsere Automatenlösungen den Genuss in Ihren Betrieb, zu Mitarbeitern und Kunden. Mit Cooking-friends und OHA kümmern wir uns aber auch um das leibliche Wohl. Regional, hochwertig und einfach lecker. Mit feinen und leckeren Mittagsmenüs verwöhnen wir Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden in Ihrer Betriebskantine, welche mit unserem Cookingfriends Konzept durch uns bewirtschaftet wird.

Automatensysteme, auf die Sie sich verlassen können

Mit gutem Kaffee fängt alles an. Ob köstlicher Kaffee, leckerer Cappuccino, eine kleine Stärkung zwischendurch oder eine kühle Erfrischung an heißen Tagen — Coffeefriends Vending erfüllt alle Wünsche mit flexiblen Automatensystemen. Ob Voll- oder Teiloperating, beim Kauf oder zur ­Miete, der Service wird ganz auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Wir kümmern uns fachkundig um Ihre Geräte oder unterstützen Sie dabei. Bei der Auswahl und den Produkten zur Befüllung stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite. Denn jeder Automat ist nur so gut wie sein ­Inhalt. Bei Zahlungssystemen mit Bargeld bieten wir effektive Lösungen an. Zudem wird das bargeldlose Zahlen immer wichtiger. Wir wollen das für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden so einfach und dennoch so individuell wie möglich gestalten. Mit unseren leistungsstarken Kooperationspartnern sind wir auf dem neuesten Stand. Wir können aber nicht nur Getränke und Snacks, wir können auch gut kochen.

Cookingfriends eat & more – Ihr individuelles Betriebsrestaurant

CF bietet gutes, abwechslungsreiches und ausgewogenes Essen am Arbeitsplatz. Ihr Team kommt morgens zur Arbeit und soll sich schon auf das Essen in der Mittagspause, die Erholung und den Plausch mit den Kollegen in einem angenehmen Ambiente freuen. Mit abwechslungsreichen Genusskonzepten legen wir besonderen Wert auf vielfältige und frische Speisen, von leichten Salaten und Bowls über Klassiker wie Schnitzel und Currywurst bis hin zu kreativer Pasta. Ob tägliches Mittagsessen oder Rund-um-die-Uhr Verpflegung, mit saisonalen und regionalen Produkten unserer zertifizierten Lieferanten, wir setzen hohe Qualitätsstandards. Ebenso ist ein professionelles Hygiene- und Qualitätsmanagement und geschultes Fachpersonal, für uns eine Selbstverständlichkeit. Auf Wunsch übernimmt CF mit Ihnen gemeinsam auch die Küchenplanung und den Innenausbau Ihres Betriebsrestaurants. Ein stilvolles Betriebsrestaurant ist eine hohe Wertschätzung gegenüber seinen Mitarbeitenden und Gästen.

OHA Mini Store 24/7 in Ihrem Betrieb

Damit haben wir ein Plus für alle Unternehmen entwickelt, welche kein Betriebsrestaurant anbieten können. Hierbei handelt es sich um ein völlig autonomes Automatenkonzept zur Bereitstellung von frischen und regional vorbereiteten Speisen. Diese stehen rund um die Uhr in smarten, bargeldlosen Kühlschränken zur Verfügung, ideal auch für den Schichtbetrieb. Ein Rundrumsorglospaket für ihr Unternehmen.

Nehmen Sie zu uns Kontakt auf und wir erstellen Ihnen das perfekte Konzept für Ihre Ansprüche.

Ob Vending oder ­Betriebs­restaurant, mit der­ CF Gruppe ­können ­Unternehmen ihre ­Verpflegung aufstellen.

CF Gruppe

Christian Bolkart

Westendstraße 27

87488 Betzigau

Tel.: 0831 6973177-16

christian.bolkart(at)coffeefriends.de

www.cf-gruppe.de