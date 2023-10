In den Startlöchern: die Themenwoche „Nachhaltigkeit & Umwelt“ der Augsburger Allgemeinen

Grüner Leben

Quelle: Augsburger Allgemeine

Wie steht es in der Region Augsburg um Nachhaltigkeit und Umweltschutz? Machen wir schon genug? Oder müssen wir noch aktiver werden? Die Themenwoche „Nachhaltigkeit & Umwelt“ der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen geht diesen Fragen auf den Grund.

Drehen sich Gespräche um Nachhaltigkeit und Umweltschutz, gehen die Meinungen oft auseinander. Doch dass Berührungsängste gar nicht nötig sind, zeigen die Expert:innen der Themenwoche „Nachhaltigkeit & Umwelt“ der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Sie verschaffen vom 16. bis 20. Oktober 2023 einen spannenden Einblick in ihre Unternehmen und verdeutlichen damit, wie man ressourcenschonende Prozesse und Strukturen in den eigenen beruflichen und privaten Alltag integrieren kann.

Tag 1: Nachhaltige Energielösungen

Den Auftakt der Themenwoche „Nachhaltigkeit & Umwelt“ machen Unternehmen, die sich auf nachhaltige Energielösungen spezialisiert haben. Dazu gehört auch einer der beiden Premiumpartner der Themenwoche: die Stadtwerke Augsburg.

Tag 2: Grünes Leben und Arbeiten

Wie kann ich Nachhaltigkeit und Umweltschutz in meinen beruflichen und privaten Alltag einfließen lassen? Die Antwort darauf gibt es an Tag 2 der Themenwoche. Expert:innen aus unterschiedlichsten Branchen kommen zu Wort und werfen einen Blick in das Jetzt und das Morgen.

Tag 3: Umweltfreundliche Mobilität

Wie umweltfreundliche Mobilität aussehen kann, wissen heute viele. Wie man diese auf einfache Art nutzen kann, darauf kennen nicht alle die Antwort. Deshalb geben die Profis an Tag 3 der Themenwoche „Nachhaltigkeit & Umwelt“ Tipps, wie man seinen eigenen CO2-Fußabdruck deutlich verkleinern kann.

Tag 4: Round Table Event

Ein Highlight der Themenwoche ist der moderierte Round Table. Bei diesem Event treffen Teilnehmer:innen unterschiedlichster Unternehmen und Branchen aufeinander und gehen gemeinsam in die Diskussion. Das Ergebnis gibt es auf allen Plattformen der Themenwoche zum Nachlesen, zudem wird ein Video mit Impressionen und Statements veröffentlicht.

Tag 5: Energieeffizienz und Ressourcenschonung

Den Abschluss macht der zweite Premiumpartner der Woche: die actensys GmbH aus Ellzee, die sich auf Photovoltaiklösungen spezialisiert hat. Sie und weitere Unternehmen zeigen an Tag 5 einen Weg in eine größere Energieeffizienz und Ressourcenschonung auf.

Diese und weitere Einblicke gibt es in der Themenwoche „Nachhaltigkeit & Umwelt“. Veröffentlicht werden sie auf jeweils vier Sonderseiten in der gedruckten Tageszeitung sowie online auf der dazugehörigen Landingpage. Untermalt werden die Artikel darüber hinaus von spannenden Video-Interviews.