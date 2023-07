IHK-Wahl 2023: Jetzt noch online abstimmen

Thema der Woche

Die IHK Schwaben ruft zur IHK-Wahl 2023 auf. Foto: IHK Schwaben

Die IHK-Mitgliedsunternehmen sind aufgerufen, bis 28. Juli ihre Vertreter zu wählen. Mit Ihrer Stimme entscheiden die Unternehmerinnen und Unternehmer, wer in den kommenden fünf Jahren ihre Themen und das Gesamtinteresse der Wirtschaft in Bayerisch-Schwaben vertritt. Gewählt werden die insgesamt 320 Mitglieder für die schwabenweit elf Regionalversammlungen. Diese Unternehmerparlamente sind das Herzstück der ehrenamtlichen IHK-Arbeit.

Konkrete Themen, die die Wirtschaft beschäftigen

Denn in diesen Gremien geht es um ganz konkrete Fragen, die die Wirtschaft beschäftigen: um den innerstädtischen Handel in Augsburg, die Start-up-Szene in Nordschwaben, um Weichenstellungen für den Produktions- und Tourismusstandort Allgäu oder um Verkehrsprojekte in Westschwaben.

Grafik: IHK Schwaben

Hier kommen alle Branchen und Unternehmen zu Wort

Für die politischen Entscheidungsträger sind die Mitglieder der Regionalversammlung oft erste Ansprechpartner, wenn es um das Stimmungsbild in der Wirtschaft geht. Denn in den Regionalversammlungen geht es nicht um Partikularinteressen einzelner Branchen, hier kommen alle zu Wort: der traditionsreiche Familienbetrieb ebenso wie die junge Gründerin, der Solo-Selbstständige genauso wie die Vertreterin des Großkonzerns. Handels-, Dienstleistungs- und Touristikunternehmen sowie Industriebetriebe machen sich gemeinsam stark für das Gesamtinteresse der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft.

Noch mehr Gewicht für die Interessenvertretung

Mit jeder Stimme bei dieser Wahl geben die Unternehmerinnen und Unternehmer ihrer Interessenvertretung noch mehr Gewicht. 483 Männer und Frauen stehen zur Wahl. Sie können vor Ort in ihrer jeweiligen Region von ihren Branchenkollegen gewählt werden. Aus dem Kreis der neu gewählten Regionalversammlungsmitglieder werden später die Vertreterinnen und Vertreter in die IHK-Vollversammlung und in das Präsidium gewählt.

Einfach und bequem digital abstimmen

Alle IHK-Mitgliedsunternehmen sowie deren Tochtergesellschaften haben das gleiche Stimmrecht – unabhängig von der Größe oder Branche. Die wahlberechtigten Unternehmen haben zum Start der Wahlperiode Anfang Juli ihre Wahlunterlagen per Post erhalten. Darin enthalten waren auch die Zugangsdaten zur Online-Wahl. So können Unternehmerinnen und Unternehmen schnell und einfach digital abstimmen. Selbstverständlich ist auch die Briefwahl möglich.

Alle Infos zur Online-Wahl gibt es hier.