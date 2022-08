Heimat-Check in Bayerisch-Schwaben: Mitmachen und 500 Euro gewinnen

Umfrage

Im Auftrag der Augsburger Allgemeinen startet der Heimat-Check. Foto: Augsburger Allgemeine

In einer neuen Umfrage möchte die Augsburger Allgemeine herausfinden, wie lebenswert unsere Heimat ist. Dazu ist jetzt Ihre Meinung – jede Stimme zählt!

Wie zufrieden sind die Menschen in Bayerisch-Schwaben? Wie sicher fühlen sie sich, wie schätzen sie die Lebensqualität, die Kinderfreundlichkeit, Sauberkeit oder die medizinische Versorgung und den Nahverkehr in ihrem Wohnort ein? Die Augsburger Allgemeine und ihre Heimatzeitungen möchten das wissen und führen im August den großen „Heimat-Check“ durch. Jede Bewohnerin und jeder Bewohner aus der Stadt Augsburg und den Landkreisen Augsburg, Donau-Ries, Neuburg-Schrobenhausen, Dillingen an der Donau, Aichach-Friedberg, Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu und Landsberg am Lech kann mitmachen. Nach den Sommerferien steht ein in dieser Form noch nie erfragtes Stimmungsbild.

Alle, die mitmachen, haben die Chance auf attraktive Preise. Alle Teilnehmer können bei einem Gewinnspiel mitmachen, es werden 20 mal 500 Euro verlost.

Wie gerne wohnen Sie in Ihrer Gemeinde? Wie schätzen Sie das gastronomische Angebot in Ihrer Nähe ein? Gefallen Ihnen die Freizeitangebote, die Möglichkeiten der Naherholung? Wie sieht es mit Kita-Plätzen aus? Wie gut sind die Schulen, die medizinische Versorgung?

Wo sind die Menschen am zufriedensten mit den Freizeitangeboten? Wo sind die Verkehrsbelastungen besonders hoch? Wo kann man gut einkaufen und wo fehlt es an Angeboten? All das sind wichtige Fragestellungen für Politikerinnen und Politiker vor Ort, die Verwaltungen, aber auch für Unternehmen, Vereine und Verbände.

So funktioniert der Heimat-Check

Zusammen mit dem Unternehmen Umfrageheld wurde ein Fragenkatalog mit 14 Themenfeldern zusammengestellt. Dieser Fragenkatalog ist online gestellt. Bis Ende August haben dann alle Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, die kurzen Fragen anonym zu beantworten.

Je mehr Menschen mitmachen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse des Heimat-Checks. Der Heimat-Check lässt Menschen aus allen Orten im Landkreis zu Wort kommen. Nach Abschluss der Befragung werden die Ergebnisse in der gedruckten Tageszeitung und auf dem Online-Portal von augsburger-allgemeine.de (jeweilige Lokalausgabe) aufbereitet und veröffentlicht.

Was bringt so eine Umfrage?

Die Ergebnisse zeigen, wo welcher Ort seine Stärken hat, aber auch, wo gehandelt werden sollte. Zugleich ergibt der Heimat-Check auch eine Vergleichbarkeit zwischen den Gemeinden.

Denn ganz gleich, wie groß eine Gemeinde ist: Wohlfühlen kann man sich überall.

Hier geht’s direkt zur großen Heimat-Check-Umfrage!