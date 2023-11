Fahrsicherheit und Erlebnis beim ADAC Südbayern

Sicherheit für Ihr Team und ein Beitrag für Ihren wirtschaftlichen Erfolg. Foto: ADAC

Ein gemeinsames Erlebnis mit Kunden oder Mitarbeitern und dabei gleichzeitig eine nachhaltige Erinnerung schaffen – das geht am besten in den ADAC Fahrsicherheitszentren in Schwaben.

Fahrsicherheitstrainings mit dem Pkw oder Kleintransporter bringen Sicherheit für Ihr Team und stiften einen wichtigen Beitrag für Ihren wirtschaftlichen Erfolg. Weniger Unfälle bedeutet geringere Ausfallzeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weniger Krankenstände und eine höhere Termintreue bei Ihren Kundinnen und Kunden. Durch die Reduktion oder Vermeidung von Kleinschäden, vermeiden Sie Prämienerhöhungen durch ihre Versicherung und anteilige Selbstbehalte. Speziell im Bereich Kleintransporter liegt der Fokus auf der richtigen Ladungssicherung. Mit der Vermeidung von Transportschäden reduzieren sie nachhaltig Kosten für Ersatz, Reklamation und Fahrzeugschäden und erhöhen gleichzeitig die Liefertreue und ihr Ansehen bei ihren Kunden.

Stichwort Kunde

Fahrsicherheitstrainings bieten sich bestens für gemeinsame Aktivitäten mit ihren Kunden an. Beispielsweise in der Kombination von Vertriebsveranstaltungen, Produktpräsentationen und Kundenbindungsveranstaltungen. Die ADAC Fahrsicherheitszentren bieten ein rundum Paket an Möglichkeiten und Serviceleistungen. So verfügen die Fahrsicherheitszentren in Augsburg und Kempten im Allgäu über moderne Seminarräume mit der entsprechenden Technik, Cateringangeboten und ausreichend Platz und Ausstellungsflächen, um ihre Leistungen und Produkte zu präsentieren. Bieten Sie auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance, sich im Rahmen einer Veranstaltung im Fahrsicherheitszentrum auszutauschen und besser kennen zu lernen. Das Training als Teambuildingmaßnahme ist ein unvergessliches Erlebnis, ist kommunikativ und bringt zusätzlich ein mehr an Sicherheit. Ein besonderes Highlight für ihre Veranstaltung ist die Möglichkeit einen originalen Lupo aus dem legendären Lupo-Cup selbst zu fahren. Das Team der ADAC Fahrsicherheit in Südbayern berät Sie gerne bei der Planung ihrer individuellen Mitarbeiter- oder Kundenveranstaltung.

Pkw-Training

Mit dem ADAC Pkw Training ist Ihr Team sicher unterwegs

Erleben der Zusammenhänge zwischen Geschwindigkeit und Bremsweg

Sicheres Kurvenfahren

Optimierung des Bremswegs

Richtiges Reagieren bei auftauchenden Hindernissen

Außergewöhnliche Fahrsituationen meistern

Kleintransporter-Training

Sicherheit für Ihr Team und ein Beitrag für Ihren wirtschaftlichen Erfolg

Optimierung der Schadenbilanz und Ausfallzeiten

Kosteneinsparung beim Fuhrpark

Wirtschaftliche und effiziente FahrweiseVerbesserte Ladungssicherheit

Standort Kempten

Montag, Donnerstag 8 - 16 Uhr

Freitag 8 - 15 Uhr

Telefon: 089 31 88 85 85

fsz-info(at)sby.adac.de

Standort Augsburg

Montag, Donnerstag 8 - 16 Uhr

Freitag 8 - 15 Uhr

Telefon: 089 31 88 85 85

fsz-info(at)sby.adac.de