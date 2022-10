Energieversorger heißt jetzt „energie schwaben“

Die Geschäftsführer von energie schwaben: Dirk Weimann (links) und Markus Last (rechts). Foto: energie schwaben

„Längst mehr als Erdgas.“

Das Unternehmen setzt sich seit Jahren für eine nachhaltige Versorgung ein. Neben der Versorgung mit Gas liegt der Fokus auf der Erzeugung und Vermarktung von Bio-Gas und Strom aus erneuerbaren Quellen. Hinzugekommen ist noch die Integration von Wasserstoff in den Energiemix. Bereits heute sind 90 Prozent des Gasnetzes in Bayerisch-Schwaben bereit für Wasserstoff. „Grüner Wasserstoff ist ein unverzichtbares Element der Energiezukunft,“ so energie schwaben Geschäftsführer Markus Last.

Gleichzeitig verstärkt das Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich von nachhaltig erzeugtem Biogas und intelligenten Energielösungen wie zum Beispiel dezentraler Nahwärmeversorgung aus regenerativen Quellen und innovativen Lösungen mit Brennstoffzellen.

Die beste Energie ist immer noch die, die nicht verbraucht wird

Ein wichtiger Hebel für mehr Unabhängigkeit und eine zuverlässige Versorgung ist nach wie vor Energiesparen. Hocheffiziente Lösungen wie zum Beispiel Kraftwärmekopplung (KWK) für die Versorgung von Mehrfamilienhäusern und ganzen Wohnvierteln, aber auch kommunalen Einrichtungen und Gewerbebetrieben, sind dafür unverzichtbar.

„Energie aus erneuerbaren Quellen und ein breites Portfolio an Dienstleistungen gehören seit Langem zu unseren Kernkompetenzen. Auf diese Erfahrung bauen wir auf, und damit das noch deutlicher zu erkennen ist, heißt unsere Marke in Zukunft energie schwaben”, so Markus Last, Sprecher der Geschäftsführung energie schwaben.

Den grünen Weg hat erdgas schwaben schon lange eingeschlagen, mit dem neuen Namen energie schwaben wird das auch nach außen noch sichtbarer.