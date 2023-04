Die 10 Allgäu AzubiTopHotels öffnen die Türen!

Die Allgäu AzubiTopHotels öffnen ihre Türen. Foto: Hotel Oberstdorf

Am 06. und 07. Mai 2023 laden die 10 Allgäu AzubiTopHotels zum Blick hinter die Kulissen ein. Was die Besucher erwartet.

Für viele junge Menschen ist die Vielzahl der Möglichkeiten einer Ausbildung oder Studiums nur schwer zu durchblicken. So viele Wege, aber wohin? Wo ist mein bester Platz für die Zukunft? Die 10 Allgäu AzubiTopHotels öffnen daher ihre Türe und vermitteln anschaulich, welche Chancen die jungen Leute mit einer Ausbildung in der Spitzenhotellerie im Allgäu haben und warum es etwas besonders ist, ein TopAzubi zu sein.

Top Ausbildung mit Top Aussichten

Aus Sicht der über 100 TopAzubis in den 10 beteiligten Hotels ist die Hotellerie, ein sehr vielseitiges Berufsfeld mit unzähligen Möglichkeiten sich selbst zu verwirklichen und zu entwickeln: „In kaum einer anderen Branche kann man sich seinen Arbeitsplatz so flexibel aussuchen und dabei viel von der Welt sehen. Es macht super viel Spaß dafür zu sorgen, dass die Gäste die schönste Zeit des Jahres haben und die Freude der Gäste zu spüren.“

Azubi TopHotel: Action, Team & Herz

Die Hotelführungen beim Blick hinter die Kulissen finden durch Auszubildende statt, die in ihren Worten erklären, was sie an der Welt der Hotellerie begeistert und welche ganz besonderen Vorteile sie als TopAzubis genießen. Diese gehen von der übertariflichen Bezahlung mit 1.100 € im 1. Lehrjahr über eine tolle Sachprämie für gute Noten im 1. Lehrjahr bis hin zu einer eigenen Akademie zur Persönlichkeitsentwicklung und einem Incentive-Trip in eine spannende Stadt, um andere Lebens- und Arbeitswelten kennenzulernen. Eine Übernahmegarantie gehört auch dazu.

Für die Eltern gibt es einen Fakten Check mit den Hotelchefs. Damit sie sicher sein können, dass ihr Nachwuchs in besten Händen ist. Das ambitionierte Ausbildungskonzept, hinter dem die Hotelchefs mit großer Leidenschaft stehen, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Anmelden kann man sich zum Blick hinter die Kulissen am 06. / 07. Mai 2023 hier.