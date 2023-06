Der Studiengang Systems Engineering startet am Hochschulzentrum in Leipheim

Veranstaltung

Studierende im Bachelorstudiengang Systems Engineering bei der praktischen Ausbildung. Foto: Studio Herzig Nördlingen/THA

Der Infoabend für Studieninteressierte und Unternehmen aus der Region Neu-Ulm und Günzburg findet direkt am neuen Studienstandort im Gründerzentrum „AREAL DIGITAL“ in der Geschwister-Scholl-Straße 6 in Leipheim statt oder alternativ als Online-Veranstaltung via Zoom (Meeting-ID: 635 8603 4230).

Die Anmeldung zum Infoabend und weitere Informationen finden Sie hier.

Das Studienmodell ist ein Kooperationsstudiengang der Technischen Hochschule Augsburg mit den Hochschulen Kempten und Neu-Ulm. Der flexible und innovative Studiengang „Systems Engineering“ vermittelt in Teilzeit (mit vertiefter Praxis in einem Unternehmen / berufsbegleitend) oder in Vollzeit die wesentlichen Disziplinen aus Mechanik, Elektrotechnik, angewandter Informatik und Projektmanagement sowie Digital Operation Management.

Das Studium kann entlang der persönlichen Bedürfnisse flexibel an die eigenen Rahmenbedingungen angepasst werden. Blended Learning und digitale Lernformate spielen dabei eine wesentliche Rolle. Der Studiengang befähigt die Absolvent:innen zu einer Tätigkeit als eigenständige und gefragte Ingenieur:innen der Industrie 4.0, um digital vernetzte Systeme und Maschinen zu entwickeln und zu managen.

Wer ab Oktober 2023 den Studiengang Systems Engineering (B.Eng.) in Leipheim, Memmingen oder Nördlingen beginnen möchte, kann sich ab sofort dafür über das Bewerberportal der Technischen Hochschule Augsburg bewerben. Der Bewerbungszeitraum für diesen Bachelorstudiengang ohne Eignungsprüfung wird bis zum 15. August 2023 verlängert.

Informationen für Studieninteressierte und Hinweise zum Bewerbungsverfahren:

www.systems-engineering.net

www.hs-augsburg.de/bewerbung