Der Deutsche Marketing Tag zu Gast in Augsburg – werden Sie Partner!

Veranstaltung der Woche

Der Deutsche Marketing Tag findet 2023 im Kongress am Park in Augsburg statt. Foto: Deutscher Marketing Tag

Am 10. und 11. Oktober 2023 trifft sich die Marketing Community zum Deutschen Marketing Tag (DMT) – in diesem Jahr in Augsburg.

Bis zu 1.000 Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen, Agenturen und wissenschaftlichen Institutionen werden im Kongress am Park erwartet. Die Teilnehmenden können sich auf zwei spannende Tage mit inspirierenden Vorträgen und Deep Dive-Sessions sowie viele Networking-Gelegenheiten freuen.

It´s all about CHANGE

Neue Technologien, veränderte Arbeitsbedingungen, Kundenbedürfnisse und -erwartungen sowie gesellschaftliche Entwicklungen stellen die Marketing-Branche vor die größten Herausforderungen und Veränderungen seiner Zeit. Um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein, ist es notwendig, flexibel und anpassungsfähig zu sein und Veränderungen aktiv zu gestalten.

Mit dem Motto "It's all about change" möchte der Deutsche Marketing Tag 2023 die Teilnehmenden des Kongresses dazu ermutigen, sich mit den aktuellen Veränderungen im Marketing aktiv auseinanderzusetzen, neue Wege zu finden und innovative Lösungen zu entwickeln.

Auf der Main Stage öffnen wir den Blick für die strategischen Aspekte, mit hochkarätigen Keynotes und überraschenden Sichtweisen. Wir vertiefen und diskutieren in praxisnahen Sessions. Die jungen Mitglieder des BVMC bespielen ihre eigene Stage der Marketing Pioniere. Über 50 branchenübergreifende Speaker:innen sorgen zwei Tage lang für Insights und Inspiration. Und am ersten Abend zeichnen wir die Top-Brand des Jahres mit dem Deutschen Marketing Preis aus.

Zu den diesjährigen Keynote-Speaker:innen gehören u.a. Stefanie Eller (Vice President Global Brand Communication, E.ON), Giuseppe Fiordispina (Marketing Director, CUPRA/SEAT Deutschland), Prof. Dr. Peter Gentsch (Entrepreneur and Expert in Marketing & AI) und Larissa Pohl (WPP Open X Europe Lead for TCCC, Wunderman Thompson, GWA Präsidentin). Die zentralen Themenfelder sind New Intelligence, New Work, New Customer, New Business Models.

Der Deutsche Marketing Tag versammelt Kompetenzen aus den verschiedensten Bereichen und fungiert als Treffpunkt für marketingaffines Fachpublikum sowie die Mitglieder der deutschlandweiten Marketing Clubs.

Damit bietet er Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zielgruppe so direkt zu erreichen wie keine andere Veranstaltung.

Nutzen Sie dieses außergewöhnliche Event, um das Profil Ihres Unternehmens zu schärfen und Ihren Bekanntheitsgrad als innovativer Vordenker und verlässlicher Partner zu steigern. Zeigen Sie sich Seite an Seite mit den Thought Leaders. Bringen Sie sich ins Gespräch, erhöhen Sie Ihre Unternehmenspräsenz und beweisen Sie Kompetenz zu Themen, die Ihre (potenziellen) Kunden bewegen.

Nach Ihren Vorstellungen und Zielsetzungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine optimale Präsenz für Ihr Unternehmen. Informieren Sie sich jetzt!