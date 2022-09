Das erwartet die Gäste des 3. Augsburger Marketingtags

Veranstaltung der Woche

Archivbild. Auf den Augsburger Marketingtagen werden wichtige und aktuelle Fragen rund um die perfekten Marketing-Strategien beantwortet. Foto: Marketingclub Augsburg

Wie funktioniert die Customer Experience im Omnichannel-Zeitalter? Mit dieser Frage beschäftigt sich die dritte Auflage des Augsburger Marketingtags. Hier kommen Sie an die begehrten Tickets!

Was ist eine Customer Experience? Was sind Chancen und Herausforderungen des Omnichannel Marketing? Wie können Unternehmen die Customer Experience entlang der Customer Journey erfolgreich gestalten? All diese Fragen werden auf dem 3. Augsburger Marketingtag beantwortet, den der Marketing Club Augsburg gemeinsam mit der Universität Augsburg veranstaltet. Dazu sind Speaker von bekannten Unternehmen und Forschungseinrichtungen eingeladen. Mit dabei sind unter anderem Hans im Glück, Hilti, KPMG, Mercedes-Benz, Qualtrics, Salesforce, swa und die Universität Stuttgart.

Die Veranstaltung findet am 06. Oktober 2022 in der Universität Augsburg von 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Der Anmeldeschluss ist am 27. September.

Hier geht es zu den Tickets – Studierende und Promovierende erhalten freien Eintritt.