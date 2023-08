Ciao Capitano! FC Augsburg verabschiedet Vereinslegende Daniel Baier

Abschiedsspiel

Daniel Baier läuft am 9. September noch ein letztes mal im FCA-Dress auf. Foto: FC Augburg

Daniel Baier war über ein Jahrzehnt eines der prägenden Gesichter des FC Augsburgs und bekommt nun endlich seinen verdienten Abschied. Am 9. September findet sein persönliches Abschiedsspiel in der WWK Arena statt.

Am 9. September wird in der WWK ARENA ein besonderes Ereignis zelebriert: das Abschiedsspiel von Daniel Baier, dem langjährigen Kapitän des FC Augsburg. Anpfiff der Partie ist um 14:15 Uhr. Die Partie bestreiten die vom ehemaligen FCA-Kapitän zusammengestellten Mannschaften „Aufstiegshelden & Friends“ gegen die „Eurohelden & Friends“. Die Riege der Spieler liest sich wie ein Who's Who der FCA-Geschichte, darunter Größen wie Paul Verhaegh, Halil Altintop, Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Tobias Werner und Raúl Bobadilla.

Die Nummer Zehn kehrt zurück

Daniel Baier zeigt seine Vorfreude auf dieses Ereignis, das für ihn einen besonderen Reiz birgt: „Ich freue mich riesig darauf, noch einmal mit den alten Weggefährten auf dem Platz zu stehen und mich von den FCA-Fans gebührend zu verabschieden. Dieses Spiel hat einen besonderen Reiz, denn in mehr als zehn Jahren beim FC Augsburg durfte ich unglaubliche Momente erleben. Der Aufstieg in die Bundesliga und die erstmalige Qualifikation für die Europa League bleiben unvergessen und gehören zu den absoluten Highlights meiner Karriere. Es ist schön, dass dies nun auch im Abschiedsspiel eine Rolle spielt.“

So viel kosten Tickets für Baiers Abschiedsspiel

Nach einer exklusiven Reservierungsphase für Dauerkartenbesitzer und dem Mitgliedervorverkauf ist nun der freie Vorverkauf gestartet. Sitzplätze für Vollzahler kosten 19,07 Euro, ermäßigt 17 Euro und für Kinder 10 Euro. Stehplätze auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne sind für Vollzahler zum Preis von 10 Euro erhältlich, während ermäßigte Tickets 9 Euro kosten. Tickets sind an allen gängigen Kartenverkaufsstellen zu erhalten.

FCA-Familie sagt seiner Vereinslegende gemeinsam Servus

Die Veranstaltung verspricht nicht nur eine emotionale Verabschiedung von Daniel Baier, sondern auch einen eindrucksvollen Blick zurück auf eine Ära voller sportlicher Erfolge und gemeinsamer Momente, die in der Geschichte des FC Augsburg unvergessen bleiben werden.