bendl-Schlüsselfertigbau erschafft neue Produktions- und Lagerhalle in Leipheim

Der neue Standort der Sunconfex GmbH in Leipheim. Foto: Dipl. - Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG

Eine hochmoderne Firmenzentrale auf 20.000 Quadratmetern in knapp einem Jahr bauen: Das ist jüngst dem Schlüsselfertigbauer bendl in Leipheim gelungen.

Innerhalb von 14 Monaten hat das Bauunternehmen bendl aus Günzburg den neuen Standort für die Sunconfex GmbH in Leipheim erschaffen. Im Frühjahr 2023 war es so weit: Die moderne Lebenswelt konnte schlüsselfertig an den Großkunden übergeben werden.

bendl-Experten setzen innovatives Großprojekt um

Im Januar 2022 war der Startschuss für das Megaprojekt in Leipheim: Auf dem Gelände mit einer Grundfläche von 20.000 Quadratmeter befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch die Überreste der alten Fliegerhorst-Tankstelle. Nachdem die Tanks entfernt worden waren, konnte das bendl-Team in Kooperation mit der Firma Noller die acht Tanklöcher mit 880 LKW-Ladungen tragfähigem Material befüllen. So war die Grundlage geschaffen und die Arbeit konnte so richtig losgehen: Der bendl-Schlüsselfertigbau erschuf auf 1.000 Quadratmetern ein großzügiges Großraumbüro, eine Kantine und weitere Sozialräume. Zudem entstanden 8.800 Quadratmeter Hallenfläche sowie Außenanlagen mit 60 Stellplätzen.

bendl-Schlüsselfertigbau: Komplettlösungen auf höchstem Niveau

Schlüsselfertige Großprojekte sind eine besondere Herausforderung, vor allem im industriellen Bau gibt es dabei einiges zu beachten. Als innovatives Unternehmen ist bendl immer wieder mit solchen Projekten betraut und schaffen dabei Lebenswelten, in denen die Arbeit der Zukunft möglich ist. Dafür sind bendl-Hochbau und bendl-Tiefbau in enger Zusammenarbeit. Der bendl-Schlüsselfertigbau koordiniert die verschiedenen Gewerke so, dass sie nahtlos zusammenarbeiten. So können sich unsere Kundinnen und Kunden während der Bauzeit voll und ganz auf einen optimalen Ablauf verlassen. Auch bei dem Megaprojekt für die 247TailorSteel Süd GmbH stellte das Bauunternehmen sein Können im Bereich Schlüsselfertigbau erfolgreich unter Beweis.

