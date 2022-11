bendl stellt in Günzburg seine Vision „Lebenswelt 2035“ vor

Thema der Woche

Große Freude bei der Stadt Günzburg sowie beim Bauunternehmen bendl - die neue Kanalsanierungshalle ist ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von bendl. Geschäftsführender Gesellschafter Stefan Wiedemann, Oberbürgermeister Jauernig, Firmeninhaber Harry Bendl, Geschäftsführer Peter Finkel, Gesellschafter Franz Bendl, Abteilungsleiter Kanalsanierung Lukasz Matuschek, Firmeninhaberin Margot Bendl. Foto: bendl

Bei bendl wurde in Günzburg die Einweihung einer neuen Halle der Abteilung für Kanalsanierung gefeiert. Doch hinter dem Projekt steht noch eine viel größere Vision: „bendl Lebenswelt 2035“. Was es damit konkret auf sich hat.

Ende des vergangenen Jahres hat bendl mit dem Bau der neuen Lager- und Wartungshalle für die Kanalsanierung begonnen. Jetzt gibt es Grund zu feiern: Denn das Bauprojekt in eigener Sache konnte eingeweiht werden. Damit ersetzt es das Mietobjekt im 30 Kilometer entfernten Dillingen, in dem die Abteilung Kanalsanierung in den vergangenen Jahren zu Hause war.

Zur Einweihung des Neubaus begrüßten der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Wiedemann und verschiedene Gastredner zahlreiche Gäste in der neuen Halle. Doch die Präsentation des Neubaus ist nur ein Teil der Veranstaltung – der Tag steht unter einem größeren Motto.

So sieht die neue Halle der bendl-Kanalsanierung. Foto: bendl

Das hat es mit der „bendl Lebenswelt 2035“ auf sich

Die neue Halle steht auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal – genug Platz also, um Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Denn dort, wo derzeit die Kanalsanierung zuhause ist, plant bendl bis 2035 – das wäre pünktlich zum 90. Firmenjubiläum – den gesamten Firmensitz hinzuverlegen. Für die Entstehung dieser Vision mit dem Namen „bendl Lebenswelt 2035“ waren zwei Perspektiven gleichermaßen wichtig für das Unternehmen: Zunächst spielen die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Baubranche und in der Welt eine maßgebliche Rolle. Dazu gehören etwa die Themen Nachhaltigkeit, Neo-Ökologie und die zunehmende Urbanisierung. All dies werde bendl künftig in seinem Agieren stark beeinflussen. Deshalb möchte bendl vom Traditionsunternehmen zum Innovationsunternehmen werden – und vor diesem Hintergrund die entsprechenden Schritte gehen. Der Beitritt zur Gemeinwohl Ökonomie war ein erster Beitrag, um das hauseigene wirtschaftliche Handeln neu zu bewerten und den Anforderungen der modernen Welt anzupassen.

Ein weiterer Schritt, den das Bauunternehmen für mehr Nachhaltigkeit geht, liegt darin die Kriterien für Bauwerke neu zu definieren. Konkret bedeutet das, mit der reinen Art zu Bauen einen Mehrwert schaffen. Am eigenen Firmensitz sieht das so aus: Hier entsteht mit dem neuen Projekt „bendl Lebenswelt 2035“ ein Gebäude, das über seinen Lebenszyklus betrachtet mehr Ressourcen schaffen soll, als es benötigt.

bendl veranstaltet New Work-Workshop

Neben vielen Aspekten, die bendl in Bezug auf Nachhaltigkeit für seine Zukunft als Unternehmen berücksichtigt, spielt auch New Work eine bedeutsame Rolle. Um die Perspektiven seiner Mitarbeitenden genauso einzubeziehen wie aktuelle Trends, hat das Team gemeinsam in Workshops erarbeitet, wie die Zukunft von bendl aussehen soll. So ist eine Vision entstanden, mit der alle gemeinsam in eine lebenswerte Zukunft gehen.

Die Veranstaltung wurde in zwei Blöcken abgehalten: Zunächst wurden die neue KS-Halle und die Vision der Politik, also dem Kreistag und Stadtrat, und der Presse vorgestellt. Danach erfolgte die Präsentation für die Geschäftspartner von bendl und Mitarbeitenden des Hauses. Je Veranstaltungsblock wurde zunächst feierlich mit Sekt auf den neuen Schritt für das Unternehmen angestoßen, sich bei Häppchen ausgetauscht und dann in die Präsentation zur neuen Vision eingetaucht. Danach folgte die Besichtigung der neuen Halle und nach der Präsentation eine Ausstellung der bendl-Partner Bodus und Prokasro.

So sieht die Zukunft von bendl aus

Mit Veranstaltungen wie dieser hält bendl sein Umfeld und seine Mitarbeitenden auf dem Laufenden, was die Zukunft des Unternehmens betrifft. Außerdem bieten diese Feste eine wichtige Chance, sich mit Partnern aus Wirtschaft und Politik zu vernetzen und sich gemeinsam nach vorne zu bewegen.

Hier gehen Tradition und Innovation Hand in Hand. bendl baut auf Jahrzehnte von Wissen auf, um den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft selbstsicher entgegenzutreten. So will das Unternehmen seinen Teil für eine Zukunft mit lebenswerter Umwelt und ausgewogener Balance zwischen Arbeit und Privatleben beitragen.

