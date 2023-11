Alpines Hochgefühl bei der Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Foto: Spielbanken Bayern

Die Zugspitze ist Sehnsuchtsort und modernes Wintersportparadies in einem. An ihrem Fuß empfängt hier auch seit fast 70 Jahren die Spielbank Garmisch-Partenkirchen Gäste von nah und fern.

Mit zwei Skigebieten, über 60 Pistenkilometern und modernen Liftanlagen ist Garmisch-Partenkirchen ein Paradies für leidenschaftliche Wintersportler. Die Zugspitzregion wurde aufgrund ihrer optimalen Pistenverhältnisse daher schon zwei Mal zum Austragungsort der Ski-WM gewählt. Wer gerade nach dem anstrengenden Wintersport keine Lust auf laute Après-Ski-Partys hat, tauscht Skiausrüstung gegen Abendgarderobe ein und besucht die Spielbank in Garmisch-Partenkirchen. Schon seit fast siebzig Jahren ist sie im Herzen des Kurorts zu finden und lädt zum Spielen und geselligen Zusammenkommen ein. Die erste Roulettekugel warf hier im Jahr 1955 Schauspielerin Marianne Koch in das jungfräuliche Rouletterad. Der Wurf landete auf der Zahl 13. An der Adresse „Am Kurpark 10“ war die Spielbank Garmisch-Partenkirchen damals jedoch deutlich anders aufgebaut als heute. Die Eröffnung im Hotel Alpenhof ging damals so schnell, dass es keinen passenden Ort für die Spieltische gab. Kurzum wurde der Speisesaal übergangsweise zum Spielsaal.

Neuer Ort, neue Möglichkeiten

Nur ein Jahr nach der Eröffnung war sie 1956 bereits in passendere Räumlichkeiten am Marienplatz umgezogen. Hier gab es genug Platz, um ein großes Angebot für die Besucher anzubieten. Mit dem neuen Standort schaffte es die Spielbank Garmisch-Partenkirchen auch neben anderen bedeutenden Casinos, wie Baden-Baden, Wiesbaden und Travemünde, in den Reiseführer „merian“. Das Publikum an der Zugspitze änderte sich damit und wurde international. Fast dreißig Jahre blieb die Spielbank am Marienplatz, bevor es wieder zurück zu ihren Wurzeln ging: Am Kurpark 10 entstand ein Neubau, der 1985 zum neuen alten Zuhause wurde. Nun war deutlich mehr Platz als im Speisesaal in den Fünfzigerjahren vorhanden.

Gäste von nah und fern in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Im Herzen von Garmisch-Partenkirchen empfängt Spielbankdirektor Peter Eursch heute Gäste von nah und fern. Ob Skifahrer, Schneeschuhwanderer oder Erholungssuchende, im Winter bietet sich hier das besondere Erlebnis nach einem aufregenden Tag am Berg. Sobald das Equipment am Abend dann verstaut ist, geht es geduscht und gerichtet direkt weiter in die Spielbank Garmisch-Partenkirchen. Wer direkt ins Vergnügen eintauchen möchte, der hat unterhalb des Gebäudes eine eigene und kostenlose Parkgarage, deren Aufzug direkt in die Spielbank führt.

Hier wartet nicht nur das große Glück auf den ein oder anderen Besucher, sondern auch ein einladendes Ambiente im Herzen der Zugspitzregion. Spannende Abwechslung bieten unterschiedliche Pokervarianten, Black Jack oder auch die rollende Kugel im Roulettekessel. Vorkenntnisse müssen dabei nicht mitgebracht werden, einfach eintreten, die Nostalgie spüren und einen spannenden Abend genießen.