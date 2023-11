Unter Strom

Wege zur neuen Mobilität

Der Wirtschaftsstandort Bayerisch-Schwaben ist stark. Und das trotz aller Widrigkeiten. Das zeigt auch das Titelthema Mobilität der aktuellen Ausgabe der Bayerisch-Schwäbischen Wirtschaft. Unternehmen antizipieren auf unterschiedlichsten Ebenen an der neuen Mobilität. Das gilt im Übrigen auch für das Thema der künstlichen Intelligenz in der beruflichen Bildung, die diesen Monat besonders in den Fokus rücken. Denn auch hier geht unsere Region voran, da die IHK Schwaben mit der Universität Augsburg und anderen Playern im KI-Produktionsnetzwerk kooperiert.