Wie Unternehmen aus der Region um gute Beschäftigte buhlen

Teamplayer gesucht

Was haben wir nicht seit Jahrzehnten gewarnt? Die Wirtschaft würde schwarzmalen, hieß es damals. Einen Mangel an Fachkräften gebe es nicht und ohnehin würden die meisten Arbeitsplätze der Digitalisierung zum Opfer fallen. Ein Trugschluss. Die zuletzt verbliebenen Baby-Boomer verabschieden sich nun schrittweise aus dem Arbeitsmarkt und wir springen mit Anlauf in die Strukturkrise. Kann die Krise überhaupt noch überwunden werden?