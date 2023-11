Festspielhaus Neuschwanstein

Harald Zickhardt, ZUP! GmbH

Multisensorische Markenpositionierung ist Sinn-Voll – Die Wirksamkeit unserer 5 Sinne

Welche Sinne spricht man an, wenn man eine Marke bei seiner Zielgruppe fest verankern will? Am besten alle fünf, sagt Harald Zickhardt. Aber wie funktioniert das?

von Harald Zickhardt | 07.11.23