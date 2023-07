IHK-Magazin Ausgabe 6/2023

IHK Schwaben Wahl 2023

Es stehen epochale Herausforderungen an, wie eine Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft eindrücklich dokumentiert. Die Politik ist gefordert, sich endlich von Verbotsdiskussionen und Mikromanagement zu lösen. Wir brauchen Anreize und Impulse ohne bürokratischen Ballast. Nur so schaffen wir eine Aufbruchsstimmung, von der bislang nichts zu spüren ist. Dass sich die Politik in Bewegung setzt, dafür sorgt auch die ehrenamtlich engagierte Unternehmerschaft in der IHK. Im Juli wird diese nach fünf Jahren wieder neu gewählt. Nehmen auch Sie die Chance wahr und stimmen Sie ab. Jede abgegebene Stimme stärkt unsere regionale Wirtschaft.