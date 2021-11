Was erwartet die Ski-Urlauber diese Saison in Berwang, Herr Falger?

In der Saison 2020/2021 waren die Hotels in Tirol geschlossen, Skilifte durften nur für Einheimische öffnen. Die Skiorte hoffen auf eine halbwegs normale Wintersaison. Gernot Falger, Geschäftsführer der Bergbahnen Berwang, erzählt, was es diese Saison für Urlauber zu beachten gibt und welche Neuerungen sie erwartet.

„B4B trifft“ Gernot Falger, Geschäftsführer der Bergbahnen Berwang: Hinweis der Redaktion: Das Video wurde am 9. November aufgezeichnet. Österreich geht ab Montag in den Lockdown. Die Branche setze auf ein Durchstarten in der zweiten Saisonhälfte ab Mitte Januar.