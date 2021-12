Norbert Hirzbauer, Geschäftsführer Hirzbauer Ihr Küchenbauer GmbH & Co. KG.

Mit Corona hat das Kochen zu Hause an Bedeutung gewonnen. Daher haben auch einige in eine neue Küche investiert. Aber bei der Planung ist man als Laie oft überfordert. Küchen-Experte Norbert Hirzbauer verrät, was die neuesten Trends sind und seine lustigste Geschichte aus dem Berufsalltag. „B4B trifft“ Norbert Hirzbauer, Geschäftsführer Hirzbauer Ihr Küchenbauer GmbH & Co. KG