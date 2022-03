Viktoria Fisel als Vorbild für berufliche Weiterbildung

Die Geschichte der Augsburgerin Viktoria Anna Maria Fisel klingt, als sei sie die einer Romanheldin. Der große Traum der jungen Viktoria Fisel, an der Modeschule München studieren, zerplatze, als ihre Eltern pflegebedürftig wurden. Damit gab es keine Möglichkeit mehr die Ausbildung in der bayerischen Hauptstadt zu finanzieren. Doch den Traum von der Mode gab Fisel nicht auf und trat eine Stelle im Textil-Einzelhandel an. Dort hatte sie schnell Führungspositionen inne und entschied sich schließlich dazu an der Augsburger Hochschule FOM ein berufsbegleitendes Studium zu beginnen. Auch hier erzielte Fisel gute Erfolge, doch ein weiterer Schicksalsschlag brachte das Leben der jungen Augsburgerin aus dem Gleichgewicht: Beide Eltern sterben innerhalb weniger Wochen. Dennoch beendete sie ihr Erst-Studium mit Bravour – und startete zwischenzeitlich auch ihr Masterstudium an der FOM, welches sie bald abschließen möchte.

„Das Studium gab mir Halt in dieser schweren Zeit und ich wusste, es ist sinnhaft, deshalb wollte ich es abgesichert haben, egal was passiert“, erklärte Fisel ihre Entscheidung, das Studium trotz aller Widrigkeiten fortzuführen und ergänzte: „Ich musste oft für meinen akademischen Anspruch kämpfen und beweisen, dass er zum Erfolg führt. Aber auch dafür, dass ich Führungsposition und Studium gut unter einen Hut bekomme.“

Viktoria Fisel, Sie haben bewiesen, dass es möglich ist, Beruf und Studium gemeinsam unter einen Hut zu bringen. Und das selbst unter erschwerten Bedingungen. Was können junge Menschen also aus Ihrer Geschichte lernen? Den akademischen und beruflichen Traum zu leben, sich durchbeißen und sich nicht aus der Bahn bringen lassen. Ich hoffe, dass gerade Menschen, die sich nicht trauen, während des Berufs zu studieren, ihre Geschichte lesen und dadurch inspiriert den nächsten Schritt wagen. Denn Sie haben gezeigt, wie es geht.

Deshalb ist Viktoria Fisel die Gewinnerin des Tages.