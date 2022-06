Uwe Pagel als Pionier klimaneutraler Unternehmensführung

Unsere Wirtschaft muss klimaschonender werden. Deshalb haben sich viele Unternehmen ehrgeizige Ziele gesetzt, ihre Schadstoffemissionen zu reduzieren. So auch die PR-Agentur Press’n’Relations mit Standorten in Ulm, München und Wien. Nur, dass Geschäftsführer Uwe Pagel dieses Ziel bereits 2007 erreicht hat. Inspiriert hat ihn die Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Computerhersteller Averatec, der schon 2001 das erste klimaneutrale Notebook auf den Markt brachte. Seither analysiert Press’n’Relations säuberlich, wo Emissionen eingespart werden können – die verbliebenen Schadstoffe werden durch CO2-Zertifikate und die Unterstützung diverser Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Jüngst ein Projekt in der Demokratischen Republik Kongo, bei dem es um die Errichtung eines Wasserkraftwerks geht, welches grüne Energie für das afrikanische Land erzeugt.

„Gerade für Dienstleister ist es ausgesprochen einfach, klimaneutral zu arbeiten. Denn es gibt nur drei große Stellschrauben: Mobilität, Strom und Wärme. Und mit Unterstützung von qualifizierten Dienstleistern wie ClimatePartner lassen sich alle damit verbundenen CO2-Emissionen ohne großen Aufwand ausgleichen," erklärt Uwe Pagel seine Ambitionen.

Uwe Pagel, Ihr Engagement zum Klimaschutz ist bemerkenswert. Viel zu langsam gehen viele Projekte für eine nachhaltigere Wirtschaft voran. Aber Sie zeigen, wie einfach es gehen kann. Natürlich ist eine PR-Agentur kein großer Industriebetrieb. Aber dennoch leisten Sie einen wertvollen Beitrag, unser Klima zu schützen. Ich hoffe, so manch Global Player nimmt sich Press’n’Realtions dahingehend zum Vorbild.

Deshalb ist Uwe Pagel der Gewinner des Tages.