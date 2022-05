Ulrich Humbaur als Unterstützer von „Ein Herz für Kinder“

Die Zerstörungen in der Ukraine sind seit der russischen Invasion im Februar immens. Umso erfreulicher ist es, dass zahlreiche Unternehmen in der Region Solidarität zeigen und spenden nach Osteuropa schicken. In Form von Geld oder Produkten des täglichen Bedarfs war schon vieles dabei. Eine neue Aktion starten nun die Humbaur GmbH und Kögel Trailer GmbH. 100.000 Euro spenden sie an den Bild hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“.

„Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine sind kaum erträglich. Das unermessliche Leid im Kriegsgebiet mitten in Europa geht uns sehr nahe. Es leiden vor allem die Schwächsten – und das sind die Kinder. Deswegen haben wir uns entschieden, im Namen der Humbaur GmbH und der Kögel Trailer GmbH 100.000 Euro an den Verein Bild hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ zu spenden“, erklärt Ulrich Humbaur.

Ulrich Humbaur, es ist fürchterlich wenn die Kindheit durch einen Krieg beendet wird. Gerade auch weil die Kinder in der Ukraine dem Geschehen zusehen müssen, ohne Einfluss nehmen zu können. Deshalb ist es wichtig, besonders für die jüngsten Kriegsopfer Hilfe zu leisten. Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei.

Deshalb ist Ulrich Humbaur der Gewinner des Tages.