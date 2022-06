Torsten Derr als Ergebnis-Anheber der SGL

Es waren keine einfachen Jahre für SGL – auch ohne Corona und den Ukraine-Krieg. Deshalb hat das Unternehmen einen Transformationsprozess angekündigt. Dieser zeigt nun eine positive Auswirkung. Denn der Vorstand von SGL – Torsten Derr und Thomas Dippold – haben nun verkündet, dass das prognostizierte Ergebnis des Unternehmens für dieses Jahr nach oben korrigiert wird.

Was heißt das in Zahlen? SGL schätzt, dass der Konzernumsatz 2022 bei rund 1,1 Milliarden Euro liegen wird. Das bereinigte EBIT lag bislang in der Prognose zwischen 50 und 70 Millionen Euro. Jetzt, nach der Anpassung, sind es dagegen 70 bis 90 Millionen Euro. Die neue Prognose wurde, so heißt es in einer Mitteilung, auf „Basis des Her herrschenden Marktumfeldes erstellt und unterstellt keine Verschlechterung der Rahmenbedingungen, insbesondere aufgrund des Krieges in der Ukraine und dessen Folgen auf die Weltwirtschaft“ erstellt.

Torsten Derr, Sie können mit Ihrer Leistung wahrlich zufrieden sein. Es ist noch nicht lange her, als sich die Negativ-Schlagzeilen über Ihr Unternehmen häuften. Sie haben die Situation aber mit einem erfolgreichen Transformationsprozess in den Griff bekommen, SGL aus der Krise befreit – und erwirtschaften jetzt vermutlich sogar noch mehr, als Sie ursprünglich kalkuliert haben. Das nennt sich erfolgreiches Management.

Deshalb ist Torsten Derr der Gewinner des Tages.