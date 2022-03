Tina Meierhuber als eine der besten ihres Berufs

Pia Kollmar, geschäftsführende Gesellschafterin der Oettinger Brauerei, ist stolz. Denn in ihrem Unternehmen wurde Tina Meierhuber zur Geprüften Personalfachkauffrau ausgebildet. Pia Kollmar setzte schon früh viel Vertrauen in ihre junge Auszubildende. Deshalb wurde Meierhuber Stipendiation der Günther und Ingrid Kollmar Förderstiftung. Inzwischen hat Meierhuber ihre Ausbildung bei der Oettinger Brauerei erfolgreich abgeschlossen. Sogar so erfolgreich, dass sie mit dem „Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung“ ausgezeichnet wurde. Diesen erhalten nur Auszubildende, die in ihrer Fachrichtung mindestens mit der Note „gut“ bestehen und zu den besten 20 Prozent ihres Jahrgangs gehören.

Zu dieser Auszeichnung erklärte Meierhubers Chefin Pia Kollmar: „„Die Kollmar Förderstiftung ist stolz auf eine so erfolgreiche Stipendiatin. Ich hoffe, dass dieses gute Ergebnis noch viele junge Leute ermutigen wird, Ihnen auf diesem Weg zu folgen.“ Auch künftig wird Meierhuber dabei der Oettinger Brauerei treu bleiben und betreut dort die Personalthemen des Standorts Oettingen, dem personell größten der Brauereigruppe.

Tina Meierhuber, Sie haben es geschafft. Sie haben Ihre Ausbildung als eine der besten Ihres Jahrgangs abgeschlossen. Das ist ganz bemerkenswert. Pia Kollmar sagt zurecht, dass sie hoffe, viele junge Menschen folgen Ihrem Vorbild nach. Denn unsere Region braucht die besten Fachkräfte, um der beste Wirtschaftsstandort zu sein. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Leistung – und Ihrem Arbeitgeber eine Trägerin des „Meisterpreises der Bayerischen Staatsregierung“ zu beschäftigen.

Deshalb ist Tina Meierhuber die Gewinnerin des Tages.