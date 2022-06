Till Schmiedeknecht als Schwabens Top 100-Innovator aus Türkheim

Gewinner des Tages

Till Schmiedeknecht ist Co-CEO von Salamander aus Türkheim. Foto: Salamander Industrie-Produkte GmbH

Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Mut sich nicht auf Erfolg auszuruhen und stets neue Wege zu beschreiten. Mit diesem Innovationsgedanken schafft Salamander schon heute die Zukunft von morgen.

Das Unternehmen hat sich in Türkheim mit seinen Fenster- und Türsystemen am Markt etabliert. Doch darauf ruht sich Geschäftsführer Till Schmiedeknecht nicht aus. Er hat den Hersteller homogen strukturiert, um Ideen aus allen Mitarbeiterebenen zu schöpfen. Dieser Trieb nach Optimierung sorgt für die zukunftsfähigen Innovationen von Salamander – mit Erfolg: Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar zeichnete die Firma mit dem Top 100-Preis in der Kategorie „Innovationsgeist“ aus.

„Salamander lebt flache Hierarchien und eine lebendige Kommunikationskultur, in der die individuelle Weiterentwicklung einen sehr hohen Stellenwert hat. In diesem Klima können Kreativität und neue Ideen gedeihen. Auch deshalb wollen wir bei Salamander einen Ort der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung schaffen“, erklärt Schmiedeknecht im Zuge der Preisverleihung.

Till Schmiedeknecht, sieh halten den Kurs trotz derzeitiger Umstände in Richtung Zukunft. Das wurde nun auch zurecht mit dem Top 100-Innovationspreis gewürdigt. Ihr Innovationsgeist und das Streben nach Fortschritt beweist damit inspirierende Strahlkraft über Salamander hinaus. Sie fördern nicht nur die kreative Selbstverwirklichung Ihrer Mitarbeiter, sondern schaffen Raum, damit diese sich zu den Fachkräften entwickeln, welche Schwaben dringend benötigt. Ihr Unternehmen lebt in Türkheim vor, wie trotz Krisenzeit neue Entwicklungen vorangetrieben werden können.

Deshalb ist Till Schmiedeknecht der Gewinner des Tages.