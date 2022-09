Thorsten Derr als abermaliger Ergebnis-Steigerer bei SGL

Gewinner des Tages

Dr. Torsten Derr ist seit Juni 2020 der CEO von SGL Carbon. Foto: SGL Carbon

Den Weg, den SGL in den vergangenen Jahren hingelegt hat, ist bemerkenswert. Rote Zahlen und der Abbau von Arbeitsplätzen beherrschten vor noch nicht lange Zeit die Schlagzeilen. Jetzt ist aber alles anders. Die Transformation ist mehr als geglückt.

SGL hat es geschafft, sich selbst zu retten. Aber nicht nur das. Im Mai 2021 titeln wir „SGL mit Standort in Meitingen schreibt wieder schwarze Zahlen“. Die Krise von SGL scheint überwunden – und die Corona-Krise gleich mit. Zwischenzeitlich beherrscht nicht nur die Pandemie sondern auch der Ukraine-Krieg die Wirtschaft in der Region. Im Juni diesen Jahres dann eine weitere Erfolgsmeldung: SGL erhöht seine Prognose. Doch das Unternehmen hält sich an dieser Prognose nicht auf. Denn nun verkündet es, dass die Prognose ein weiteres Mal angehoben wird – trotz der weltweiten Krisen.

Basierend auf gesunkenen Preisen für Acrylnitril als Hauptrohstoff des Geschäftsbereichs Carbon Fibers sowie einer über den Erwartungen liegenden Kundennachfrage nach Acryl- und Carbonfasern verbunden mit einer durchgängig guten Produktionsauslastung und -fähigkeit geht das Management der SGL Carbon SE, darunter auch CEO Thorsten Derr, von einer verbesserten Ergebnisentwicklung dieses Geschäftsbereichs aus.

Thorsten Derr, eine erfolgreiche Geschäfts-Transformation ist das eine. Aber innerhalb dieses Prozesses gleich zweimal die Ergebnisprognose für ein Jahr anzuheben ist doch recht ungewöhnlich. Nach vielen Negativ-Nachrichten und weltpolitischen Krisen haben mit Sicherheit einige Menschen die traditionell gute Stellung von SGL längst abgeschrieben. Aber Sie haben die Zweifler eines Besseren belehrt.

Deshalb ist Thorsten Derr der Gewinner des Tages.