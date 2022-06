Thomas Schmidt als zertifizierter IT-Sicherheits-Experte

Hacking-Angriffe sind eine ernstzunehmende Gefahr für Unternehmen. Und der Datenschutz eine ebenso wichtige wie aufwendige Herausforderung. Für beides möchte Rosenberger OSI nun einen neuen Fokuspunkt setzen. Deshalb prüfte ein Audit nun den Verkabelungsspezialisten. Mit Erfolg: Rosenberger OSI wurde ISO 27001 zertifiziert. Aber was bedeutet das konkret? Die Zertifizierung nach ISO 27001 ist die international führende Norm für ISMS. Sie spezifiziert die Anforderungen für die Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung eines Informationssicherheitsmanagementsystems im Rahmen einer Organisation. Diese enthält auch Anforderungen an die Bewertung und Behandlung von Informationssicherheitsrisiken, die auf die Bedürfnisse der Organisation zugeschnitten sind, heißt es in einer Mitteilung. Die in der Norm festgelegten Anforderungen gelten für alle zertifizierten Organisationen, unabhängig von ihrer Art, Größe oder Beschaffenheit.

„Die Zertifizierung spiegelt die Bedeutung wider, die wir dem Schutz von Daten beimessen – unserer eigenen und der unserer Kunden. Unser ISMS definiert eine Reihe von Richtlinien und Prozessen, die die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit aller Daten, die verarbeitet werden, sicherstellt“, erklärt Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI und ergänzt: „„Durch die Einhaltung der Vorgaben aus der Norm wird die Erfüllung von rechtlichen Forderungen wie beispielsweise dem Datenschutz zunehmend vereinfacht. Ein weiterer positiver Nebeneffekt der Zertifizierung ist, dass sie uns zudem verbesserte Konditionen bei Versicherungen und ähnlichen Geschäftspartnern ermöglicht.“

Thomas Schmidt, unsere Wirtschaft wird stets digitaler. Das ist auch gut so. Doch mit mehr Digitalisierung gehen auch neue Herausforderungen einher. Mit der neuen Zertifizierung ist Rosenberger OSI diesen Herausforderungen gewachsen.

Deshalb ist Thomas Schmidt der Gewinner des Tages.