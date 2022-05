Thomas Heckel als Schirmherr neuer Fachkräfte

Ziel der Partnerschaft ist es, Schülern einen Einblick in das Berufsleben bei dem Burtenbacher Trailerhersteller zu ermöglichen. Deshalb organisiert das Unternehmen unter anderem diverse Schnuppertage sowie Berufspraktika. Klassen der Mittelschule Thannhausen können außerdem an „Erkundungstagen“ teilnehmen und sich durch das Werk führen lassen. Die Kögel-Personalabteilung möchte außerdem spezielle Bewerbungstrainings organisieren, um den Schülern zu helfen, sich zu professionalisieren.

Bei der Übergabe der Urkunde durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) an der Mittelschule Thannhausen im Rahmen eines Festaktes erklärte Kögel Geschäftsführer Thomas Heckel, zuständig für den Bereich Personal: „Gut ausgebildeter Nachwuchs bildet die Basis des Erfolgs von Kögel! Wir freuen uns, dass wir mit der Mittelschule Thannhausen eine weitere Schulpartnerschaft abgeschlossen haben und so die Schülerinnen und Schüler, also die Fachkräfte von morgen, von Kögel als einem attraktiven und sicheren Arbeitgeber überzeugen können.“

Thomas Heckel, der Fachkräftemangel ist ein ernstes Problem für die Unternehmen der Region. Bestimmt auch für Kögel. Aber Ihr Unternehmen zeigt Initiative. Die Schulpartnerschaft in Thannhausen ist ein kluges Projekt. Denn die Absolventen der Mittelschule könnten Ihre Fachkräfte werden. Mit gezielten Projekten machen Sie geschickt auf Kögel aufmerksam und werden somit zum ersten Ansprechpartner der Schüler, wenn es darum geht, eine passende Ausbildungsstelle zu finden. Vielleicht bedeutet dieses Projekt eine Trendwende in der Beschaffung neuer Auszubildenden – zumindest für Kögel.

Deshalb ist Thomas Heckel der Gewinner des Tages.