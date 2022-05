Stefan Fuchs als Unterstützer der Ukraine und des Friedens

3.541 Euro haben die Maha-Mitarbeiter für die Menschen in der Ukraine gesammelt, die seit der russischen Invasion Ende Februar bedroht werden. Diesen Betrag verdoppelte das Unternehmen und rundete ihn schließlich auf 7.500 Euro auf. Danach verdoppelte ihn die gemeinnützige Familie Rauch Stiftung abermals auf insgesamt 15.000 Euro. Diese Summe wurde anschließend an die Hilfsorganisation Humedica übergeben, die sich für die Belange der Ukrainer im Kriegsgebiet engagiert.

„Wir hoffen, dass wir alle gemeinsam mit dieser Aktion den Menschen in der Ukraine helfen können. Für diesen guten Zweck haben wir entschieden, die gesammelte Spendensumme zu verdoppeln und auf 7.500 Euro aufzurunden,“ erklärte Stefan Fuchs, Geschäftsführer der Maha. Von Humedica heißt es zu der Aktion: „Der von Maha gesammelte Betrag wird mit weiteren Spendengeldern zusammengelegt, um dringend notwendiges Material wie Medikamente, Kleidung oder Decken zu beschaffen. Auch andere Formen der Unterstützung werden von humedica umgesetzt. So erhalten beispielsweise Menschen in ärmeren Ländern wie Moldawien, die ukrainische Flüchtlinge bei sich aufnehmen, auch Heizkostenzuschüsse aus Spenden.

Stefan Fuchs, Spendenaktionen gab es aus Bayerisch-Schwaben – glücklicherweise – schon einige. Aber Sie haben sich dafür engagiert, dass die Spendengelder insgesamt sogar vervierfacht wurden. Damit zeigen Sie die besondere Verantwortung, die Maha übernehmen möchte. Aber noch mehr: In der Pressemitteilung, mit welcher Sie über die Aktion informieren, machen Sie auch klar, dass sich Maha für „eine friedliche und demokratische Welt mit kultureller Vielfalt und respektvollem Umgang miteinander“ einsetzen. Damit erteilen Sie der russischen Invasion eine klare Absage. Helfen und Einstehen für den Frieden und die Demokratie sind wesentliche Stützen des respektvollen Miteinanders. Sie vermitteln beides.

Deshalb ist Stefan Fuchs der Gewinner des Tages.