Sabine Stein als Organisatorin einer Medizinbrücke in die Ukraine

Nach der russischen Invasion in der Ukraine werden besonders medizinische Versorgungsgüter in dem osteuropäischen Land benötigt. Um diese effizienter organisieren und liefern zu können, wurde nun eine Online-Plattform erstellt. Federführend für die Aktion ist das Ulmer Unternehmen Pervormance International GmbH mit der Geschäftsführerin Sabine Stein. Die Plattform mit dem Namen „MedicalBridge“ soll eine Art Non-Profit-Umschlagplatz für Hilfsorganisationen und Krankenhäuser sein. Die Hilfsorganisationen können ihre Spenden sichtbar machen; die Krankenhäuser vor Ort somit besser ihre Bedarfe koordinieren. Transportiert werden die Güter über die Schienenbrücke von DB Cargo.

Die Logistik organisiert MedicalBridge zusammen mit einem dafür spezialisierten Pharma- Großhändler und den Profilogistikern von DB Cargo und deren Schienenbrücke. Weitere Unternehmen, Händler und Logistiker können angeschlossen werden. Um neben Medikamenten und Medizinprodukten auch medizinische Geräte bedarfsorientiert liefern zu können, finden bereits Gespräche mit weiteren Partnern statt.

Sabine Stein, gerade in Krisensituationen, wie sie die Welt derzeit in der Ukraine erleben muss, ist schnelle und vor allem effektive und unkomplizierte Hilfe nötig. Ihre Plattform ermöglicht genau das. Besonders bei der medizinischen Versorgung der ukrainischen Bevölkerung ist dies essentiell Mit Ihrer Plattform bringen Sie nicht nur Medikamente, sondern auch ein Stück Hoffnung in das vom Krieg erschütterte Land.

Deshalb ist Sabine Stein die Gewinnerin des Tages.