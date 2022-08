Rüdiger Mayer als Branchensieger schwäbischer Möbelhäuser

Gewinner des Tages

Rüdiger Mayer, Geschäftsführer von Möbel Mayer. Foto: Möbel Mayer

Möbel Mayer wurde diese Auszeichnung nach einer des Instituts für Marketing und Markforschung MF Consulting zuteil. Und das bereits zum neunten Mal. Kundenbindung ist Standortsicherung.

Die Auswertung der Umfrage kann sich sehen lassen. Die durchschnittliche Zufriedenheit der Kunden von Möbel Mayer liegt bei 91,6 Prozent. Im Bereich „Freundlichkeit“ bewerteten die 900 von MF Consulting Befragten das Kemptener Unternehmen sogar zu 96,8 Prozent positiv. Damit hat Möbel Mayer die Bestplatzierung zwischen Allgäu und Ulm errungen.

„Das ist gerade in diesen herausfordernden Zeiten eine ganz besondere Auszeichnung für mich, da die Menschen unabhängig und neutral befragt wurden und auch wirklich alle namhaften Mitbewerber unserer Branche mit dabei waren. Wir haben auf das Ergebnis keinerlei Einfluss, sprich, es spiegelt eine tatsächlich objektive Sicht unserer Kunden wider. Ohne unsere engagierten, kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verkauf, der Logistik sowie der Montage wäre so ein Erfolg in der heutigen Zeit nicht möglich“, freute sich Rüdiger Mayer, Geschäftsführer von Möbel Mayer.

Rüdiger Mayer, zunächst einmal: Glückwunsch zum Branchensieg! Eine derartige Auszeichnung spricht für Ihr Unternehmen. Und es ist gleichermaßen ein wichtiges Signal. Denn Ihre Kunden schätzen Sie offenkundig sehr – damit ist auch das Geschäft in Zukunft abgesichert. Und ein abgesichertes Geschäft sichert auch Arbeitsplätze vor Ort ab. Das Fazit lautet also: Mit dieser Auszeichnung haben Sie wirklich das gesamten Möbel-Mayer-Team gewinnen lassen.

Deshalb ist Rüdiger Mayer der Gewinner des Tages.