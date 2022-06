Rüdiger Krieger als Erhalter eines Jahrhundertstandorts von SGL

Gewinner des Tages

Rüdiger Krieger, neuer Standortleiter von SGL Meitingen. Foto: SGL Carbon

Im letzten Jahrhundert wandelte sich die Welt in einer noch nie dagewesenen Schnelligkeit. Eines hat sich trotzdem nie geändert: SGL Carbon wirtschaftet am Standort Meitingen. Diese Kontinuität konnte nun auf dem runden Firmengeburtstag zelebriert werden.

Neun Bundeskanzler, ein Weltkrieg und die Gründung sowie Wiedervereinigung zweier deutscher Staaten liegen zwischen dem Jubiläum und der Standortgründung am 1. Juli 1922. Damit wird klar: Das SGL-Werk in Meitingen strotzt nicht nur vor Tradition, sondern profitierte 100 Jahre lang von zeitgemäßer Führung. An diese Historie konnte Rüdiger Krieger seit Februar als neuer Standortleiter bislang nahtlos anknüpfen.

Auf den Erfolgen seiner Vorgänger ruht er sich nicht aus, denn „auch die Zukunft gilt es, weiter zu gestalten“, wie der gelernte Industriemechaniker auf der Jubiläumsfeier seines Unternehmens beteuerte. Mit der jüngsten Anhebung des erwarteten Jahresumsatzes, stellte er in Meitingen dafür bereits die Weichen. Dies sei ihm und seiner Belegschaft nur mit „mit großem Herzblut und Einsatz“ möglich gewesen und erfüllt ihn zurecht mit „Stolz“.

Rüdiger Krieger, bleiben Sie weiter innovativ und zukunftsgetrieben. Schon jetzt sind Sie Teil der 100-jährigen SGL-Erfolgsgeschichte in Meitingen. Trotz einer weltweit wirtschaftlichen Schieflage konnten die diesjährigen Ziele für den Standort unter Ihrer Leitung bereits nach oben korrigiert werden. Ihre Arbeit legt damit den Grundstein für die nächste Jubiläumsfeier in 100 Jahren. Setzen Sie diesen Erfolgskurs fort, ist Ihnen somit auch der Dank zukünftiger SGL-Generationen sicher.

Deshalb ist Rüdiger Krieger der Gewinner des Tages.