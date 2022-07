Ralph Puschner als Unterstützer häuslicher Pflege

Gewinner des Tages

Herr Ralph Puschner: neuer Vorstandsvorsitzender (Bereiche: Banksteuerung und Personalwesen. Foto: Sparda-Bank Augsburg

Menschen sollen in Würde altern können. Das kostet aber mitunter viel Geld. Durch eine Spende der Sparda Bank Augsburg kann das Agape Pflege- und Betreuungszentrum nun besser arbeiten. Regionales Banking ist mehr als Geldgeschäfte.

Der Gewinnsparverein der Sparda Bank Augsburg organisiert regelmäßig diverse Spendenaktionen. Bei der neuesten wurde das Augsburger Agape Pflege- und Betreuungszentrum in besonderer Weise bedacht. Denn hier wurde dringend ein neues Einsatzfahrzeug benötigt, um die Klienten des Zentrums, die in häuslicher Pflege betreut werden, schneller und besser zu erreichen. Dieses Einsatzfahrzeug – einen VW up! – wurde nun von der Sparda Bank übergeben. „Die Freude über ein zusätzliches, dringend benötigtes Fahrzeug für die mobile Pflege war bei unserem gesamten Pflegeteam groß. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und freuen uns, somit noch mehr Menschen bei ihren täglichen Aufgaben in ihrem eigenen Zuhause behilflich sein zu können“, erklärt Aleksandre Muradashvili, Geschäftsführer des Agape Pflege- und Betreuungsdienstes.

„Wir als Genossenschaftsbank machen uns für das Zusammenleben und den Zusammenhalt der Menschen in der Region stark. Ein besonderes Bedürfnis älterer Menschen spiegelt sich in dem Herzenswunsch wider, in den vertrauten vier Wänden bleiben zu dürfen. Diesen Wunsch erfüllen mobile Pflegedienste. Ein wertvoller Beitrag den wir gerne unterstützen. Wir wünschen dem gesamten Agape-Team allzeit eine gute und sichere Fahrt“, so Vorstandsvorsitzender Ralph Puschner.

Ralph Puschner, viele Banken haben den Claim, sich für die Menschen in der Region einzusetzen. Mit der Sparda Bank Augsburg machen Sie vor, wie es richtig geht: Konkrete Unterstützung für einen guten Zweck. Gute Konditionen bei Krediten sind das eine. Sie unterstützen Menschen aber auch an anderer Stelle. Die Dankbarkeit der Menschen, denen Sie auf diese Weise helfen ist unbezahlbar.

Deshalb ist Ralph Puschner der Gewinner des Tages.