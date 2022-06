Ralph Hufschmied als mittelständischer Expansionstreiber

Gegründet wurde die Hufschmied Zerspanungstechnik GmbH in Bobingen im Landkreis Augsburg. Inzwischen gibt es einen zweiten Fertigungsstandort in Winterlingen in Baden-Württemberg. Hier expandierte der Mittelständler nun abermals. Die ehemalige Panzerhalle der Stauffenberg-Kaserne wurde zu diesem Zweck in eine Fabrik umgebaut. Jetzt sollen hier nicht nur neue Arbeitsplätze entstehen, sondern auch ein neuer Standort für Innovation und Mitarbeiter Aus- und Weiterbildung entstehen.

„Das neue Werk hat es uns ermöglicht, von Beginn an alle Register in Sachen Optimierung auch für die eigene Produktion zu ziehen. Deswegen werden in Sigmaringen auch unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult“, erklärt Ralph Hufschmied, Geschäftsführer der Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH.

Ralph Hufschmied, mit Ihrem Unternehmen in dieser schwierigen Zeit zu expandieren ist mutig. Aber es ist auch ein Signal: Die Hufschmied Zerspanungstechnik GmbH hat augenscheinlich nicht nur die Corona-Krise und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs gut weggesteckt. Im Gegenteil: Die Nachfrage nach Ihren Produkten ist sogar so hoch, sodass sich eine Erweiterung der Fertigung lohnt. Damit ist die Expansion nicht nur mutig, sondern zeugt auch von unternehmerischem Weitblick. Denn auch eine Krise kann der richtige Zeitpunkt zur Investition sein.

