Pius Geiger als Unterstützer von Menschen in der Ukraine

Gewinner des Tages

Von links: Stefan Feneberg, Pius Geiger und Carina Freudig (Fundraising & Kommunikation Humedica e.V.) Foto: Anna-Sophie Mack/Geiger Gruppe

Im Sommer startete die Geiger Unternehmensgruppe eine Spendenaktion unter ihren Mitarbeitenden. Das so gesammelte Geld wurde nun an die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica übergeben. Deren Mitarbeiter wiederum nutzen das Geld, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, die seit dem russischen Angriff auf das osteuropäische Land in eine existentielle Notlage geraten sind. Das besondere an der Geiger-Aktion: Jeder von den Mitarbeitern gespendete Euro wurde von der Geschäftsleitung unter Federführung von Pius Geiger verdoppelt. So kamen am Ende 35.000 Euro für die Ukraine zusammen. Ein voller Erfolg für das Unternehmen.

„Unser Anliegen war es, gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen kleinen Beitrag zu leisten, dieses Leid zu lindern“, erklärt Pius Geiger, geschäftsführender Gesellschafter der Geiger Gruppe. „Wir freuen uns sehr, dass uns unsere Kolleginnen und Kollegen bei dieser Herzensangelegenheit so tatkräftig unterstützt haben und wir nun gemeinsam einen sinnvollen Beitrag für die Ukrainehilfe leisten können“, so die Worte von Stefan Feneberg, Betriebsratsvorsitzender der Geiger Gruppe, bei der Übergabe des Spendenschecks an Humedica diesen Oktober.

Pius Geiger, Sie können den Krieg in der Ukraine durch die Spendenaktion von Ihnen und Ihren Mitarbeitern zwar leider nicht beenden. Aber sie können Hilfe vor Ort leisten – und das ist in der derzeitigen Situation genau das, was notwendig ist. In diesen Zeiten müssen wir zusammenhalten und uns solidarisch zeigen. Krieg ist niemals eine Option – wegschauen aber auch nicht.

Deshalb ist Pius Geiger der Gewinner des Tages.