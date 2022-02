Oliver Czech als Gewinner des TOP 100 Siegels für Humbaur

Am Ende des Innovationswettbewerbs TOP 100 werden deutsche Mittelständler für technologischen Fortschritt belohnt. Im Jahr 2022 geht eines der TOP 100 Siegel auch nach Bayerisch-Schwaben. Genauer gesagt zu Humbaur nach Gersthofen. Der Anhänger Hersteller überzeugte die Jury unter der Federführung des Innovationsforschers Prof. Dr. Nikolaus Franke, in den Kategorien Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg. Einen speziellen Fokus legten die Wettbewerbsveranstalter dabei auch auf den Umgang der Unternehmen mit der Corona-Krise. Auch hier zeigte sich die Jury mit Humbaur sehr zufrieden.

„Die Verleihung des TOP 100 Siegels ist für uns ein wichtiger Benchmark und eine Bestätigung, dass sich unsere Innovationsbemühungen positiv auswirken. Die Auszeichnung ist Ansporn und Herausforderung zugleich, unseren erfolgreichen, innovativen Weg weiterzugehen“, kommentiert Oliver Czech, Geschäftsführer der Humbaur GmbH, die Auszeichnung.

Oliver Czech, Sie haben mit Ihrem Unternehmen in den vergangenen Jahren schon einige Auszeichnungen abgeräumt. Diesmal wurden Sie für Ihre Innovationskraft prämiert. Es ist für Unternehmen unerlässlich, neue Technologien und Strategien zu nutzen. Die Zeit bleibt schließlich nicht stehen. Als TOP 100-Unternehmen sind Sie auf dem besten Weg auch in Zukunft stabil am Markt positioniert zu sein – und weitere Preise und Auszeichnungen nach Bayerisch-Schwaben zu holen.

Deshalb ist Oliver Czech der Gewinner des Tages.