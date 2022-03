Natalie Obendorfer als Brückenschlägerin in die Ukraine

Als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine mussten viele Menschen ihre Heimat verlassen. Einige von Ihnen haben inzwischen in Deutschland Schutz gefunden. Die Bereitschaft zur Solidarität, zu Spenden und Hilfen ist in der Bevölkerung groß. Damit unterstützen die Menschen in Bayerisch-Schwaben ihre neuen Nachbarn dabei, mit Lebensmitteln, Kleidung und Hygieneprodukten versorgt zu werden. Dennoch ist es auch enorm wichtig, mit Informationen aus dem Weltgeschehen versorgt zu werden. Dies ist in der bayerisch-schwäbischen Medienlandschaft jedoch anspruchsvoll, wenn man kein Deutsch spricht.

Deshalb startete Radio Schwaben eine neue Aktion. Die Redakteurin Natalie Obendorfer, die vor gut 20 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland ausgewandert ist, präsentiert ab jetzt Nachrichten über Bayerisch-Schwaben und die Welt in ukrainischer Sprache. „Wir wollen Brücken bauen und so die Integration der aus dem Kriegsgebiet geflüchteten Menschen erleichtern und sie im Alltagsleben unterstützen. Mit der Aktion sind wir einmal mehr Vorreiter unter den Privatradios“, sagt Markus Gilg, Geschäftsführer von Radio Schwaben.

Natalie Obendorfer, Sie haben eine wichtige Aktion gestartet, die den ukrainischen Geflüchteten die Hand reicht. Denn Nachrichten und Informationen sind ein wertvolles Gut, dass jedem Menschen zustehen muss. Wie schwierig muss es sein, wenn die lokalen Medien nun in einer Sprache sprechen, bei der man kein Wort versteht? Sie entschärfen die Situation maßgeblich, denn in Ihrer Sendung haben jetzt auch ukrainischsprachige Menschen Zugang zu Informationen. Das ist unerlässlich, um hier Fuß zu fassen.

Deshalb ist Natalie Obendorfer die Gewinnerin des Tages.