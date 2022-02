Mustapha Salmi als Gold-Jubilar bei Kunzmann in Dasing

Nach 50 Jahren feiern Ehepaare ihre goldene Hochzeit. Mustapha Salmi hingegen feiert dieser Tage sein 50 jähriges Jubiläum bei der Dasinger Firma Kunzmann. Anfang der 70er Jahre lernte der gebürtige Tunesier die Firmengründer Karola und Rudolf Kunzmann kennen, als die beiden Urlaub in dem nordafrikanischen Land machten. Dort sagten die Karola und Rudolf Kunzmann Salmi eine sichere Arbeitsstelle in Bayerisch-Schwaben zu. Dieser nahm das Angebot an und kam daraufhin 1972 nach Deutschland. Zunächst arbeitete er als Lagerist. Später betreute er dann den hauseigenen Getränkemarkt. Auch nach seinem Renteneintrittsalter hilft er dort noch regelmäßig aus.

„Mustapha gehört zu uns, seit ich denken kann, und er ist uns allen sehr ans Herz gewachsen“, sagt Jürgen Kunzmann, der das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Natalie inzwischen in zweiter Generation führt. Zum Jubiläum ehrten die beiden Geschäftsführer Salmi mit einer kleinen Feierlichkeit, so wie einem persönlichen Geschenk.

Mustapha Salmi, Ihr Arbeitsleben ist bemerkenswert. Urlaubsbekanntschaften schließen viele, aber mal ehrlich, wie lange halten die normalerweise? Dass aus so einer Urlaubsbekanntschaft ein Arbeitsverhältnis entsteht, ist schon außergewöhnlich. Dass dieses dann auch noch 50 Jahre Bestand hat, ist inzwischen eine Seltenheit. Es spricht für Ihr Unternehmen als einen ausgezeichneten Arbeitgeber und für Sie als einen loyalen Mitarbeiter. Loyalität ist ein wertvolles gut in unserer Arbeitswelt. Sie sind dahingehend ein Vorbild für die nächsten Generationen von Kunzmann-Mitarbeitern.

Deshalb ist Mustapha Salmi der Gewinner des Tages.