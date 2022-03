Michael Ströll durch seine Solidarität mit der Ukraine

Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Einigkeit und Entschlossenheit der Europäer bewirkt, die selten ist. Solidaritätsbekundungen, Sanktionen gegen die russischen Invasoren, Spendenaufrufe erreichen das osteuropäische Land. Auch der Augsburger Erstligist zeigt sich solidarisch. Und das nicht nur mit einem Projekt. Beim Spiel gegen Dortmund wurde die WWK-Arena in blau-gelb bestrahlt. Aber der FCA geht noch einen Schritt weiter.

Beim Spiel gegen Dortmund wärmten sich die Spieler mit blau-gelben Trikots auf. Diese Trikots werden jetzt unter den Fans versteigert. Der Erlös wird an die Opfer des Ukraine-Kriegs gespendet. „Der Krieg in der Ukraine macht uns auch Tage nach dessen Beginn alle schwer betroffen. Wir wollten mit unseren Aufwärmshirts sowie weiteren Aktionen rund um den Spieltag ein Zeichen für den Frieden setzen, da wir uns als Botschafter der Friedensstadt Augsburg sehen und diese Werte auch als Verein leben. Mit dem Erlös aus der Versteigerung wollen wir den Leidtragenden des Krieges finanzielle Unterstützung zukommen lassen und hoffen, dass eine größtmögliche Summe zusammenkommt“, sagt Geschäftsführer Michael Ströll zu der Aktion.

Michael Ströll, Sie haben eine gute Aktion gestartet, die den kriegsgebeutelten Menschen in der Ukraine helfen soll. Das ist eine vorbildliche Geste der Solidarität. Noch besser ist es aber, dass Sie mit dieser Versteigerung auch noch eine Menge Fans mit ins Boot holen und damit für das Thema Ukarine-Krieg sensibilisieren, aufklären und – das wohl wichtigste an der Sache – an eine große Anzahl an Menschen für Frieden werben.

Deshalb ist Michael Ströll der Gewinner des Tages.