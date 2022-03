Michael Perschke als Wegweiser für umweltfreundlichen Transport

Der Klimawandel ist die wohl größte Herausforderung unserer Zeit. Deshalb liegt es an Politik und Wirtschaft die Weichen für eine nachhaltigere Zukunft zu stellen. Was Mobilität und Logistik angeht, zeichnet das Fachmedium „Transport“ aus dem Huss-Verlag Unternehmen mit dem Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit aus, welche sich in besonderem Maße für umweltfreundlichere Lösungen in der Branche einsetzen. In diesem Jahr wurde der Preis aus dem Hause Huss wurde in diesem Jahr zum sechsten Mal vergeben und ging nach Bayerisch-Schwaben. Genauer gesagt zu Quantron nach Gersthofen.

Prämiert wurde ein E-Transporter. Die Begründung der Jury: Das Fahrzeug überzeuge „durch seinen emissionsfreien und leisen Elektroantrieb sowie seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten“. Der CEO von Quantron, Michael Perschke, kommentierte die Auszeichnung so: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Unser Q-Light BEV steht für eine emissionsfreie und damit klimafreundliche Auslieferung. Mit unseren zero-emission Nutzfahrzeugen leistet Quantron schon heute einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Güter- und Personenverkehrs.“

Michael Perschke, Sie arbeiten in einer Schlüsselposition, wenn es darum geht, Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Die Zeit des Verbrenners ist vorbei – dennoch sind alternative Antriebe noch nicht in dem Maße auf der Straße anzutreffen, wie es wünschenswert wäre. Ihr Unternehmen besetzt genau diese Nische und hat sich auf Großfahrzeuge mit klimafreundlicheren Antrieben spezialisiert. Die Auszeichnung mit dem Europäische Transportpreis für Nachhaltigkeit zeigt, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.