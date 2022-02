Wenige Unternehmen in der Region streben so auf, wie Quantron in Gersthofen. Jetzt kommt ein neuer Experte der Automobilbranche in das Führungsteam der Firma. Bayerisch-Schwaben ist damit ein Magnet für höchstes Know-How.

2019 wurde Quantron mit der Idee gegründet, Nutzfahrzeuge von Benzinern zu E-Fahrzeugen umzurüsten. Das Konzept funktioniert. Ein Jahr nach der Gründung peilte das Unternehmen bereits einen Umsatz von über einer Milliarde Euro an. Zwischenzeitlich wurde das Führungsteam stets weiter verstärkt. Jetzt kommt mit Ulrich Hörnke ein neues Mitglied dazu. Als CFO wird er unter anderem das Controlling und Riskmanagement von Quantron verantworten. Erfahrung sammelte er in Führungspositionen bei Mercedes Benz, Mitsubishi und der Chrysler Group.Der Quantron-CEO Michael Perschke entschied sich für Hörnke da er dessen strategische Fähigkeiten und seine zielorientierte Arbeitsweise schätze, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bayerisch-Schwaben hat großes wirtschaftliches Potential. Deshalb ist die Region auch bei Experten verschiedener Branchen beliebt. Dieser Trend muss auch in Zukunft bestehen bleiben, um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Gerade aufstrebende Unternehmen die moderne Ideen vermarkten tragen dazu entscheidend bei. Michael Perschke, Sie sind der CEO eines bemerkenswerten Unternehmens. Vom Start-up zum Big Player in dieser kurzen Zeit zu werden, ist beeindruckend. In kurzen Abständen erweitert sich das Team aus Experten im Führungsteam von Quantron. Jetzt haben sie mit Ulrich Hörnke einen CFO gewonnen, der bei international bekannten Automobilherstellern Führungspositionen innehatte – und sich dennoch für ein Unternehmen entschieden hat, dass erst auf dem Weg dorthin ist. Aber Sie werden es schaffen. Denn wenn es so weitergeht, wie bisher, kann Quantron nichts aufhalten. Deshalb ist Michael Perschke der Gewinner des Tages.