Maximilian Förster als Vordenker der Wirtschaftswissenschaft

Südwestmetall lobt seit über 30 Jahren den mit 5.000 Euro dotierten Förderpreis aus. Belohnt werden damit Forschungsarbeiten, die, laut Südwestmetall, „für die industrielle Arbeitswelt oder deren sozialpolitische Rahmenbedingungen von Bedeutung sind.“ Ein besonderer Preisträger kommt in diesem Jahr von der Universität Ulm. Dr. Maximilian Förster erarbeitete seine Dissertation mit dem Titel „The Impact of ICT on Social Interaction – Contributions with a Focus on Social Media and Explainable Artificial Intelligence“.

Der erste Teil der Dissertation beschäftigt sich mit Online-Peer-Gruppen zur Überwindung von Arbeitslosigkeit und zur Unterstützung der Integration Geflüchteter. In digital vernetzten Gruppen werden Motivation und Gruppenehrgeiz unter Gleichgesinnten gefördert. Der in der Dissertation entwickelte Ansatz wurde im Rahmen des anwendungsorientierten Forschungsprojektes DIGItale PEer-Gruppenberatung (DIGIPEG) flächendeckend in Baden-Württemberg zur Unterstützung von über 50-jährigen Arbeitslosen eingeführt.

Im zweiten Teil seiner Dissertation beschäftigt sich Förster mit nutzerzentrierter „Erklärbarer Künstlicher Intelligenz“. Dieses Forschungsfeld zielt darauf ab, automatisiert verständliche Erklärungen und Hilfestellungen zu generieren, welche die von KI im Einzelfall getroffenen Entscheidungen für die Anwender nachvollziehbar machen.

Maximilian Förster, Sie leisten einen wertvollen Beitrag für das erfolgreiche Wirtschaftsleben in der Region. Denn mittels Ihrer Dissertation zeigen Sie auf welche Chancen und Möglichkeiten soziale Netzwerke und Künstliche Intelligenz für Unternehmen bieten. Unsere Unternehmen können sich keine Verschnaufpause in der digitalen Welt leisten. Forschungsarbeiten, wie Ihre, ermöglichen einen erheblichen Vorsprung. Deshalb tragen Sie den Förderpreis von Südwestmetall zurecht.

Deshalb ist Maximilian Förster der Gewinner des Tages.