Mathieu Huber als „krisensicherster Arbeitgeber“

Gewinner des Tages

Mathieu Huber ist der Geschäftsführer von Robatherm. Foto: Robatherm

Corona-Pandemie, Energie-Krise, Inflation, Ukraine-Krieg. Es sind anspruchsvolle Zeiten für die Wirtschaft in der Region. Aber es gibt Unternehmen, die all diesen Krisen wacker trotzen. Eines davon ist Robatherm aus Jettingen-Scheppach. Das ist zumindest das Ergebnis einer Analyse von Creditreform Rating AG, welche diverse Unternehmen nach ihrer Krisensicherheit überprüft hat. In der Untersuchung wurden verschiedenste Kennzahlen wie Eigenkapitalquote, Liquidität, Return of Investment (ROI) und eine gute Bonität berücksichtigt. So haben Firmen mit einem hohen Eigenkapital, die daher unabhängig von kreditgebenden Banken oder anderen Investoren sind, andere Möglichkeiten, auf eine plötzlich eintretende Krise zu reagieren, als kreditgebundene Unternehmen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mathieu Huber, Geschäftsführer von Robatherm, schätzt die Auszeichnung so ein: „Wir wollen unsere Unabhängigkeit als mittelständisches Unternehmen erhalten und uns aus eigener Kraft gemeinsam weiterentwickeln.“ Außerdem erörterte er in Bezug auf die organische Wachstumsstrategie seines Unternehmens: „Wir machen die Anzahl der Beschäftigten nicht davon abhängig, ob wir im nächsten Monat einen Auftrag mehr oder weniger haben. Manchmal wäre sogar mehr Umsatz möglich, aber das ist nicht unsere Philosophie. Wir beschäftigen so viele Personen wie wir auch konstant beschäftigen können. Und unser Team leistet Hervorragendes, nur so sei diese Kontinuität auch möglich.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mathieu Huber, die Unternehmer in Bayerisch-Schwaben haben schon so manche Krise gemeistert. Aber das, was wir momentan erleben, ist einzigartig – und die größte wirtschaftliche Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Unser Wirtschaften wir derzeit völlig auf den Kopf gestellt – und was früher noch als krisensicher galt, muss jetzt überdacht werden. Sie haben es aber geschafft, Ihr Unternehmen wie ein erfahrener Kapitän durch den aufbrausenden Sturm zu segeln. Bleiben Sie solch ein Vorbild und weisen Sie unserer Region den Weg in einen sicheren Hafen!

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Deshalb ist Mathieu Huber der Gewinner des Tages.