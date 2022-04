Mathias Müller als Träger des Bundesehrenpreis des BMEL

Einmal im Jahr wird der Bundesehrenpreis des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft an neun Unternehmen der Milchwirtschaft verliehen. Einer der Preise ging in diesem Jahr nach Bayerisch-Schwaben. Genauer gesagt zu der Molkerei Zott nach Mertingen im Donau-Ries. Grundlage der Vergabe sind die Testergebnisse, die die Preisträger bei den Qualitätsprüfungen der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) in vergleichbaren Betriebsgrößen bzw. verarbeiteter Milchmenge erzielt haben. Im Zentrum der produktspezifischen Experten-Tests steht die sensorische Analyse der Lebensmittel, die um eine Überprüfung der Deklaration und Verpackung sowie um Labortests ergänzt wird.

Wie Mathias Müller, Leiter Lebensmittelsicherheit bei der Zott SE & Co. KG, nach der feierlichen Übergabe der Urkunde durch die Parlamentarische Staatssekretärin Dr. Manuela Rottmann betont, sei man stolz auf die hohe Qualität der Produkte und die Leistung der Mitarbeitenden, die mit diesem Preis in Gold anerkannt wird.

Mathias Müller, Sie können wahrlich stolz auf Ihr Unternehmen sein. Molkereien gibt es in Deutschland viele. Und nur die neun besten unter ihnen wird die Ehre zuteil, den Bundesehrenpreis in Händen zu halten. Die bayerisch-schwäbische Wirtschaft steht – zurecht – im Ruf, Spitzenqualität zu liefern. Aber Ihr Unternehmen, Mathias Müller, hat die Spitze der Qualität abgeliefert. Sie sind mitverantwortlich dafür, dass die Region einen so guten Ruf genießt.

Deshalb ist Mathias Müller der Gewinner des Tages.