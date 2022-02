Markus Partik als loyaler Manager in Bayerisch-Schwaben

Dieses Jahr haben wir in Bayerisch-Schwaben schon einige spannende Geschäftsführerwechsel erlebt. Besonders ist dabei der neue Karriereschritt von Dr. Markus Partik. Der 53-jährige war bislang der Standortleiter von SGL Carbon in Meitingen. Das Unternehmen hat er nun verlassen und eine neue Geschäftsführerstelle angetreten. Und das nicht einmal 20 Kilometer südlich im Industriepark Gersthofen.

Der Wechsel von Geschäftsführern ist in vielen – vor allem nicht-familiengeführten Unternehmen – üblich. Wer die sprichwörtliche Karriereleiter schon so hoch geklettert ist, möchte nicht stehen bleiben. Sondern höher hinaus. Außerdem bringen neue Gesichter im Führungsteam neue Impulse. Das kann Unternehmen beflügeln und neuen Aufwind geben. Gerade in schwierigen Zeiten profitiert das Wirtschaftsleben davon.

Markus Partik, Ihre Zeit bei SGL Carbon ist zu Ende. Sie haben das Unternehmen durch eine äußerst anspruchsvolle Phase gelenkt. Und das schlussendlich erfolgreich. Gewiss gratulieren Ihnen die Headquarters aus Wiesbaden hierzu. Jetzt stellen Sie sich einer neuen Herausforderung in Gersthofen. Es ist erfreulich zu sehen, dass Sie der Region treu bleiben. Das bleiben Menschen, die in Ihrer Größenkategorie arbeiten, nicht immer. Aber die Region braucht Experten. Sollten Sie also eines Tages in Erwägung ziehen, Ihre Karriere beim Industriepark Gersthofen zu beenden, bleiben Sie gern trotzdem in Bayerisch-Schwaben!

Deshalb ist Markus Partik der Gewinner des Tages.